TERCER PODCAST | Tratamientos antipolución, errores al limpiarte la cara, zapatos made in Spain y Casa Decor

En la tercera entrega de COPE COOL hablamos de toda una tendencia... los tratamientos antipolución, tan necesario casi como el protector solar. Viajamos a Elche para conocer una empresa de zapatos made in Spain que nos demuestra que comodidad y estilo no están reñidos y aprendemos a limpiarnos de verdad la piel de nuestra cara. También nos damos una vuelta por Casa Decor para conocer también todas las tendencias de decoración para esta temporada. Un adelanto, el terrazo se lleva, pero con matices...

La contaminación atmosférica deteriora el medio ambiente y es altamente perjudicial para la salud. Recientemente se ha descubierto que sus efectos son nocivos también para la piel. Por eso ha surgido una nueva tendencia cosmética; los productos anti-polución que actúan como un escudo para proteger la piel de los daños causados por la contaminación. Esta supertendencia nos la cuenta Cristina del Valle, formadora de Galénic,

Además en COPE Cool ponemos el acento en la moda hecha en España y en uno de sus complementos imprescindibles, el calzado. Viajamos hasta Elche porque allí se encuentra una empresa familiar Wonders que se dedica a fabricar zapatos con un lema “Made with love in Spain” y que combina comodidad y diseño. Atentos porque Rubén Carbonell, su vicepresidente nos cuenta no solo las tendencias para esta primavera-verano, también para la siguiente.. y tienen mucho que ver...

¿Sabes limpiar bien tu piel? ¿Es lo mismo limpiar que desmaquillar? ¿Qué productos limpiadores son mejores para cada tipo de piel? Nos responde Cristina Galmiche, directora del centro que lleva su nombre en Madrid.

Y como no tenemos tiempo también para la decoración. Casa Decor ya está aquí un año más, una cita muy esperada para los amantes de la decoración. Se puede visitar en Madrid hasta el próximo 10 de marzo. Seis semanas de exposición y que este año regresa a un maravilloso edificio en el corazón del Barrio de Salamanca.

55 espacios decorados, por interioristas, arquitectos, paisajistas y diseñadores, en colaboración con un centenar de firmas del sector del hábitat, lujo y estilo de vida. Cada uno de ellos ha dado vida a un espacio de esta casa.

Descubrimos todas las tendencias de la mano de su directora, Alicia Garcia Cabrera. Sigue el gusto por lo natural, lo artesano, ¡y el terrazo! Pero hay mucho más... colores de tendencia, materiales. ¡No te lo pierdas!...

Además recordamos la figura del recientemente fallecido Karl Lagerfeld. Un diseñador que tuvo la generosidad de reinventar los códigos creados por Gabrielle Chanel, el tweed, las chaquetas, las cadenas, las ces entrelazadas, las perlas, la camelia... dándoles un aire contemporáneo sin perder el estilo. Como solía decir, creaba “lo que ella habría creado si siguiera viva”.