¿Qué hace un niño de 14 años en un mitin? Así es como sus habilidades le han convertido en protagonista

¿Te has preguntado alguna vez cómo es un mitin por dentro? En este nuevo episodio de '28M, el daily', José Luis Concejero vive, desde dentro, un mitin de la campaña electoral para los comicios del próximo 28 de mayo. Escúchalo en el siguiente audio.

La Plaza de Toros de Valencia, el Palau Sant Jordi de Barcelona o el Palacio de los Deportes de Madrid han protagonizado los grandes mítines de la historia de nuestro país. En algunos casos han llegado a congregar a más de 60.000 personas, como el de José María Aznar en el estadio de Mestalla, en Valencia, el 29 de febrero de 1996, un mitin en el que cantó Manolo Escobar y también contó con la presencia del cantante Julio Iglesias.

Una de las grandes incógnitas es cuánto puede llegar a costar un mitin. Su precio es un misterio, aunque hace no mucho un partido pago 7.000 euros por cerrar el Palacio de los Deportes de Granada. A eso hay que sumar otros gastos, como contratar los equipos de sonido, que dependiendo del lugar pueden llegar a costar 3.000 euros.

El papel de un DJ en un mitin electoral

Más allá de los políticos, en un mitin hay muchas otras personas que juegan un papel clave y sin las cuales no se podría llevar a cabo. Uno de ellos es el DJ."Mi función es entretener a la gente y dependiendo del tipo de público elijo la música. Hay temas que no fallan, son internacionales, rompen barreras y no entienden de colores, de raza ni de idiomas", explica el encargo de la música del mitin central de uno de los partidos políticos más importantes de España.

Tener un buen DJ es fundamental para animar al personal y arrancar el acto con la fuerza y el ánimo con el que deben empezar este tipo de encuentros. En esta ocasión, Concejero está con David Alejandro Santana García, más conocido como 'David Baby', un chico que a sus 14 años está dando sus primeros pasos en el mundo de la música. "Mi madre siempre ha trabajado en la radio cuando era muy pequeño y aparte de jugar al fútbol me ha gustado mucho la música", explica el DJ.

La música deja paso al mitin en sí mismo. Las asesoras miran de cerca a la candidata, al tiempo que recogen en sus teléfonos móviles todas y cada una de las palabras que dice. Detrás de ella, dos voluntarios sujetan los cartones con su fotografía. Hacía algo de viento y no quieren ningún imprevisto en el escenario. Los simpatizantes escuchan y en cuanto pueden rompen a aplaudir.

Tras los aplausos, llega el momento de los fotógrafos. La candidata está sonriente, ha estado a gusto y antes de marcharse reparte selfies, besos y abrazos entre los asistentes. Todo ha ido según lo previsto.

28M, el daily

