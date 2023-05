Julio César Herrero señala cuál es la imagen que da más votos a un político en campaña: "Si lo consigue..."

¿Es tan difícil desarrollar una estrategia digital de cara a las elecciones?, ¿tan complicado es que esa estrategia impacte en el ciudadano?, ¿se puede condicionar el voto desde las redes sociales?

Gabriela Ortega, doctora en comunicación política, y Julio César Herrero, analista y asesor, se adentran en este episodio de '28M, el Daily', en la importancia que deben tener las redes sociales, hoy en día, en una campaña electoral.

Todas las claves puedes decubrirlas en el siguiente audio.

Ortega, que lleva más de 15 años haciendo campañas electorales explica que cuando empezó el tema de las redes sociales se ponía “al chiquito más joven a manejar Twitter, al que se le daba bien lo de las fotos, a gestionar las redes sociales, el community manager, el nombre que se le daba al más joven de la campaña”, apunta.

“Ahora, la importancia de la campaña digital es inmensa, y sí que las llevan grandes agencias de comunicación y, normalmente, tienen un seguimiento y un monitoreo de objetivos, como sucede en la campaña analógica”, asegura Ortega.

Pero, ¿es tan difícil desarrollar una estrategia digital de cara a las elecciones?, ¿es tan difícil que esa estrategia impacte en el ciudadano, ¿puede condicionar el voto?





El president de la Generalitat Valenciana y candidato socialista a la reelección, Ximo Puig









El error que se comete en los vídeos de campaña



Julio César Herrero, analista y asesor político, matizaba que el votante racional, con estas cuestiones de propaganda, “se fija en las redes pero no es decisivo, ayuda para poner programas en la agenda pero no hay ni un artículo científico serio que avale que es determinante”.

Por su parte, Ortega comenta que hay un error bastante común en los vídeos de campaña: “El contenido se difunde ahora inmediatamente en las redes sociales y si está menos producido genera una cercanía aún mayor. Cuanto más elaborado, cuanto más gestionado, más forzado resulta el mensaje”.

Mensajes cortos, naturales y aparentemente espontáneos.

La estrategia en redes sociales se va a encargar del resto, y lo va a distribuir entre los grupos de población a los que los políticos se pueden dirigir: “Ahora las campañas se pueden segmentar a casi un tiro al centro de la diana. ¿quiénes son los votantes que me quieren escuchar realmente, mi voto duro, y cuáles son los indecisos?”, añade la doctora.

La imagen que da más votos a un político en campaña



Los partidos políticos en España están contratando a grandes compañías para que les lleven el contenido digital.

Se gastan miles y miles de euros en pagar a estas empresas y contratar también la publicidad necesaria en las redes para llegar a ese público que se quieren dirigri. Pero, ¿con quién compite?

Según Gabriela Ortega, “los candidatos suelen pensar que compiten entre ellos, pero lo hacen también entre millones de marcas, influencers, series, películas, cualquier 'trend'”.

Así, pone un ejemplo claro con David Bisbal: “La semana pasada los políticos competían por la atención de los usuarios con un 'cómo están los máquinas'. Si yo estoy viendo ese tipo de contenido y me salta un anuncio político lo voy a pasar porque quiero seguir en la diversión”.

Por su parte, Julio César Herrero comenta una de las imágenes que da más votos en campaña, un auditorio completo: “Un partido político que no consiga ofrecer alguna imagen de algún aforo más o menos grande, con gente, traslada una imagen que no es la mejor para el partido, pero esto no es decisivo. Hay partidos políticos que no llegaban grandes plazas de toros y dieron el campanazo”.

“Se está hablando de si el pueblo o la ciudad está limpio, si funcionan los canalones... Porque en el ámbito más próximo conoces a las personas. En las grandes ciudades sí que lo interpretan por las siglas, pero en los pueblos importa mucho la persona por encima de las siglas”, concluye.