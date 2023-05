Jesús conoce a María Ángeles en una residencia de mayores de Madrid y le hace una propuesta a los 15 días

Jesús conoció a María Ángeles en la residencia de mayores Los Nogales Imperial, cerca del antiguo estadio Vicente Calderón, en Madrid. Allí, a los 15 días del encuentro, le hizo una bonita propuesta. Son una de las historias que rondan alrededor del comité de sabios, formado precisamente por: María, Jesús, María Ángeles y José Luis; están dispuestos a asesorar a todos los presidentes y alcaldes que sean elegidos el próximo 28 de mayo.

Son algunas de las historias que se cuentan en un nuevo episodio de '28M, el daily', un podcast original de COPE de cara a las elecciones municipales y autonómicas, presentado por José Luis Concejero.

Audio





La propuesta de Jesús a María Ángeles



“Yo no tengo tiempo de nada, estoy ocupadísima, entre que tengo que ir al gimnasio, las actividades que hay, todo lo que tengo que andar...” Es el testimonio de uno de los residentes del centro. Algo similar ocurre con otro de sus compañeros, que explica que se entretiene con una versión alternativa de un famoso concurso de Antena 3. “Me ducho, me arreglo, voy a desayunar, a gimnasia, me voy a andar al pasillo verde y me pongo Pasapalabra si lo hay”, explica a José Luis Concejero.

Y es que no hay tiempo para el aburrimiento en esta residencia en la que viven 300 personas en este momento. Algunos bromean con Antonio, el director del centro, o juegan al Pasapalabra que han inventado aquí: se ponen un trozo de canción y gana el primero que sea capaz de acertar el título. Incluso Jesús se anima a bailar con María Ángeles, a la que le hizo una bonita propuesta a las dos semanas de conocerse en la residencia: “Me la he echado aquí, a los 15 días de estar aquí le pregunté si quería ser mi novia, soy muy feliz, he encontrado el amor”.





El 'consejo de sabios' del 28M



Al margen de Jesús y de María Ángeles, María descansa en su silla de ruedas, o José Luis camina despacio con el andador, mientras María Jesús sigue dándole vueltas a las 300 piezas del puzzle que está haciendo en el ordenador: “No creo que lo termine”, asegura frustrada a los micrófonos de COPE. Todos ellos son hijos de la Guerra Civil y tuvieron que levantar un país lleno de dificultades y marcado por las diferencias. Vendían leche, eran “chupatintas”, una huerta de hortalizas o incluso directora de un colegio. En España hay más de 9 millones de personas que tienen más de 70 años.

Pero, ¿qué tienen que decir estos 300 residentes a los políticos que se presentan candidatos el próximo 28 de mayo? “Que trabajaran más y que hubiese un curso previo para tener un cargo público”, comenta uno de ellos. Otro, por su parte, recuerda que “el que se mete en política tiene que tener como iniciativa propia que tiene que pensar para elevar la situación de un pueblo”.