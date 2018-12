La música de esta Nochevieja con 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre las 1.00 y las 2.00 horas.

En esta edición tan especial, la última de 2018. Por ello Herrera ha querido presentar el programa de esta manera: “Mañana es noche, ya se sabe, de diversión obligatoria por eso hoy me he traído alguna moñada que otra. Moñada y gorda… seguro que os preguntáis, ¿qué te has tomado? ¿Qué te ha pasado Herrera? Con lo que tú eres... Y por eso, para disimular, abro con una banda que es particularmente fuerte. En su tiempo lo fue. Nace en el final de los 60 y no eran rock duro, pero eran potentes para el tiempo. Se llamaba Grand Funk Railroad y su We're an American Band”.

Herrera ha querido continuar con Harold Melvin. “Es una maravilla de esas que se acabó metiendo en Filadelfia. Harold Melvin & Blue Notes con este Satisfaction Guaranteed”, ha presentado Herrera.

“Siempre es un placer escuchar a los británicos llamados Hot Chocolate. Les gustó a John Lennon y por eso acabaron firmando por Apple Records y a partir de ahí el éxito. Pero éxito, éxito. Posiblemente no quede en la memoria de muchos alguna de las canciones o todas las canciones de Hot Chocolate pero merece la pena”, ha analizado con mucho gusto Herrera para presentar la canción de It Started With A Kiss.

“¿Cuál fue el primer numero uno de la música disco? Hay unos cuantos que dicen que esté: Rock the boat, de The Hues Corporation. Una canción que seguro que muchos pinchan este 31 por la noche”, ha comentado Herrera.

“Para bailar lento, una de las que siempre fue muy bien, por la cadencia de un tipo encantador, educado, agradable, inspirado, cómodo, señorial y tocado con alguna gracia para la composición: James Taylor”, ha destacado Herrera para dar paso a la gran canción, Line 'Em Up.



Y el siguiente salto ha llegado con Jethro Tull, y la canción Thick As A Brick.

“No tiene nada que ver, pero digamos que esta canción, la próxima, es la muestra de que solo con tres acordes, tres acordes, se puede hacer una pieza genial”, ha recordado Herrera. Con esta descripción ha presentado Herrrera a Lou Reed y su Sweet Jane.