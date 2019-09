Bruce Springsteeen, B. J. Thomas y The Spinners en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales. "Este programa rebusca en las viejas colecciones de uno, y algunos amigos, para encontrarnos tesoros que algunos recordarán y otros no han conocido. Hoy, la verdad es que las canciones están elegidas con particular mimo. Y nos encontramos con la maravillosa caja que guardaba en su interior mucho talento", así daba paso Herrera al maravilloso 'The ties that bind', de Bruce Springsteen.

Más tarde, Carlos Herrera hablaba de un cantante al que catalogaba de tener "mucha clase". "Son extraordinarias todas las canciones propias y versiones que ha hecho, y que han supuesto una importante marca generacional". De esta manera se refería el comunicador a B. J. Thomas, después de pinchar su 'Don't worry baby'.

También hubo tiempo en la selección de Carlos Herrera de este domingo de escuchar la música de The Spinners, con temas como 'Could it be I'm falling in love'. "Los hilanderos de Detroit para diferenciarlos de Los Lond Spinners, así los llamo para no confundirlos con los hilanderos británicos, pero no tienen nada que ver los unos con los otros. Se trata de uno de los grupos característicos de los años 70, del que solo queda uno de los miembros del grupo, pero que aún sigue girando", explicaba Herrera.

La emisión de 'Radio Carlitos Deluxe' de este domingo 15 de septiembre iba llegando a su fin con el tema 'If I start with the chorus', de Gilbert O'Sullivan.