Barry White, Matt Duncan y Air Supply en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales. Un espacio simplemente para escuchar música, para escuchar canciones, cosas que a lo mejor, a lo mejor hace mucho que no escuchas o que quizá posiblemente no has escuchado nunca.

Al inicio del progama hemos escuchado 'You see the trouble with me', de Barry White. "Una canción con muchísmio atractivo, con una fuerza incuestionable, inolvidable y totalmente embriagadora. Podría haber sido la canción de 1976", explicaba Carlos Herrera sobre esta fantástica composición.

Y de White a Matt Duncan, así lo ha enunciado el comunciador antes de pichar esa brillante pieza de Duncan titulada 'I don't know', y de la que el propio Herrera ha dicho: "Era lo que se llevaba en el momento. Muchos pasaron del punk al jazz o al folk. Y lo hicieron muy bien".

Bien avanzada esta nueva edición de 'Radio Carlitos Deluxe' hemos escuchado a Air Supply con 'Making love out of nothing at all'.

"Esta composición también apareció en una película, la versión de Air Supply es de las mejores, todo vino después de un problema con la disquera de su creador. Los australianos lo hicieron genial aquí: baladonazo, baladonazo"; detallaba Herrera.

Acabamos el programa de hoy con un maravilloso 'Up, up and away', de The Fifth Dimenssion.