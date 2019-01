Baila con Herrera y su música en 'Radio Carlitos Deluxe'

"55 minutos de buena música". Eso es lo que promete y cumple Carlos Herrera en 'Radio Carlitos Deluxe'. Temas que "difícilmente se encuentran" en otras emisoras de radio, como Say, Say, Say, del dúo para la ocasión entre Michael Jackson y Paul McCartney:

Esta unión entre ambos artistas es realmente "una visita" de Jackson a McCartney en el disco Piece of Peace, que después el británico le devolvió en la canción The Girl Is Mine de Thriller. Esta amistad duró poco a cuenta de la compra del catálogo de la productora de The Beatles.

A continuación, el comunicador más valorado de la radio española se ha "inclinado todo lo que me dé la espalda" para dar la bienvenida a Lou Reed y su Dirty Boulevard:

Según Herrera, "es uno de los mejores LP de Lou Reed, cantado con la desgana de toda la vida, como si se acabara de levantar de la siesta o acabara de vomitar", ha definido Herrera con ironía.

Alguien que trabajaba con "más acordes" que el anterior invitado es Leo Sayer, como demuestra esta pista: Train:

Para Herrera, una canción "bonita" de este británico "de coro, muy simpático" que triunfó con este "soft-rock" en los 70. El director de 'Herrera en COPE' ha reconocido que Sayer ha sido una petición de su contertulio Antonio San José.

Si el inglés no suena prácticamente en ninguna radio, algo más habitual en las ondas es Harry Nilsson, de quien Herrera ha puesto su tema I Guess the Lord Must Be in New York City:

Herrera ha recordado la relación amistosa entre Nilsson y John Lennon. "El típico amigo de copas después de haber roto con tu novia", ha explicado para señalar que se conocieron tras una discusión entre el ex-beatle y Yoko Ono.