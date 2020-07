David Rees: "Al principio me daba una vergüenza terrible cantar en español"

Se llama David Benjamin Rees de padres británicos "que estaban en España como misioneros", prefiere que le llamen David, en español, mejor que "Devid" en inglés porque se siente muy español, no solo por vivir en Zafra sino porque nació en Málaga en 1994.

Artísticamente se le conoce como David Rees y es número 1 en ventas en España con su primer disco, 'Amarillo', disco con sus composiciones tanto música como letra porque este joven de 24 años era muy conocido por lo covers que hacía en su canal de Youtube donde tiene dos millones de seguidores, cuando lo ve "me sale reirme, me hace gracia es un número tan desorbitado que no me cabe en la cabeza" dice el artista que en Spotify tiene cada mes 870.000 oyentes.

Todo un fenómeno musical cuyo estilo define el propio artista como Pop poético, "encajo en el pop, pero yo diría que es pop poético", pop por el estilo de música y poético por sus letras donde deja retazos de su vida, "escribo sobre cosas que me transmiten mucha pasión". Y no solo escribe las letras de sus canciones, tiene un libro de relatos, "he escrito un libro lleno de relatos, escribo desde que soy muy pequeño pequeños relatos, poemas y decidí escribir '10 pequeños relatos sobre mi vida', donde cuento los 10 días más importantes de mi vida como el que decidí dedicarme a la música, mi primer día de universidad o el día en el que me enamoré" cuenta David Rees en 'Radio Carlitos' de "Herrera en COPE".

En 'Amarillo', David deja constancia de su pasión por el eukelele que aprendió a tocar solo, como el piano y la guitarra, "estudié solfeo, pero el piano y la guitarra los aprendí echándole horas en mi casa y si sabes tocar la guitarra aprendes el eukelele porque ya estás a mitad de camino", el eukelele que "es un instrumento que para mí tiene mucho sentido y quería que fuera la columna vertebral de este disco".

David triunfa con solo 25 años en algo que le ha gustado desde la cuna y no jugar al fútbol como les sucedía a sus compañeros de clase en la localidad pacense de Zafra a donde llegó con sus padres misioneros al poco de nacer su hermana y allí se afincó la familia, "al ser un inglés en Zafra no te ayuda a sentirte igual y era de los pocos chicos que hacía música y en Zafra en mi clase era obligatorio jugar al fútbol" confiesa.

David se ha convertido en número 1 cantando en español, aunque al principio cantaba en inglés "al principio me daba una vergüenza terrible cantar en español, no me gustaba como sonaba mi voz, pero ahora creo que llego mejor a la gente", porque al final para este joven cantante el inglés o el español son sus lenguas, "no tengo una primera o segunda lengua, aprendí las dos a la vez y pienso y sueño en ambas".