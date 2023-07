Juanma Castaño confiesa por qué su madre se preocupó en su infancia: "Pensaba que se me había ido la cabeza"

Juanma Castaño es el director de orquesta que lleva la voz cantante en la radio nocturna. Castaño ha pasado por los micrófonos de 'Lo que casi nadie sabe' y hemos rebuscado un poco en su plano más personal. Una de las cosas que hemos descubierto es el motivo por el que su madre se preocupó por él durante la infancia. Descúbrelo en el audio que tienes disponible a continuación.

Más allá de esta anécdota, el director de 'El Partidazo de COPE' también ha contado que es un amante de los Rolling Stones y el pop español de los 80/90. "Estos grupos que hay de versiones de esa época me han dado las mejores noches de mi vida. A mí en cuanto hay un poco de arte en el escenario, me chifla". En esta línea, indica que siempre ha sido muy seguidor de "Manolo García y de 'El Último de la Fila'. Últimamente escucho mucho Coldplay, me quedé atrapado al verles en concierto. No tengo un grupo pero probablemente me quedo con los Rolling. Me generan admiración por su longevidad".





¿Cómo es un sábado normal para Juanma Castaño? "Es mi día de la semana favorito. Soy una persona que desconecta. Me gusta preparar el aperitivo, tener una comida con amigos, echar la tarde viendo la tele, cualquier partido que me interesa... y luego, preparando cómo es el sábado noche. Unos torreznos con tu cañita, es gintonic, una tarta de queso. Pues eso me encanta", asegura.

Los veranos en su infancia los recuerda "muy pegados a mis amigos. A saltar la valla de un colegio para jugar al fútbol. Las primeras salidas de tarde y de noche. A verbenas de las parroquias de alrededor de Gijón. Esas fiestas en las que íbamos con un bocadillo de chorizo y cualquier dulce para pasar el día.

"Lo que más odio de la cualidad de las personas es que sean tacaños"

Juanma Castaño siempre tuvo claro que no quería ser futbolista. Sin embargo, indica que "siempre he admirado a Quini. Una persona sencilla, alegre, que gastaba muchas bromas".

A mi yo de hace 20 años, le diría que "hizo muy bien en atreverse a dar el salto de Asturias a Madrid. Muchos de los que nos están escuchando dudan. La vida me cambió pero al final creo que acerté. Y a mi yo de 20 años, espero que esté con mucha salud".

Castaño afirma en los micrófonos de 'Lo que nadie sabe' que no puede viajar sin un libro. "Cuando me bajé del AVE, lo primero que hice fue comprarme uno", indica.

Una vez finaliza el programa, revela que suele acostarse a las 3 de la mañana. Lee un poco, escucha pódcasts, y se pone algún partido de la NBA. Lo que más odia de la cualidad de las personas es que "sean tacaños. A mí que la gente se escaquee de pagar una ronda o que se suba contigo en el taxi y no te diga que va a medias. No lo soporto".

¿Cuál sería el récord que Juanma Castaño podría conseguir? "Me he hecho un gran amo de casa. Y organizo bien la casa. Saber cuándo hay que ir a la compra, recoger la cocina. En eso he evolucionado. Cuando estuve casado, me dejé ir en el sentido de que creía que había alguien que iba a hacerlo por mí. Error. Luego te ves solo en una casa y aprendes a vivir con 40 y pico años".

Aprendé a cocinar gracias a Youtube e Instagram. "Hay gente que hace cosas flipantes", indica. Sobre su fama, indica que tiene un nivel muy asumible para que su vida sea normal. "No me molesta que una señora en el supermercado me pare", cuenta.

Para concluir, Rubert le plantea la siguiente pregunta: ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? "No heredes enemistades. Si yo me hago amigo tuyo y tú tienes un enemigo, ese no tiene por qué ser tu enemigo. No eres el mejor amigo de alguien por mirar mal. Hay que separar", concluye. Escucha aquí la entrevista al completo. ¡No te la pierdas!

