Juan Marín, vicepresidente de Andalucía: "Cualquier hermandad tiene su particularidad y te enamora"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha visitado el estudio improvisado de la Cadena de COPE desde el corazón de 'La Madrugá de Sevilla para charlar con Carlos Herrera sobre esta noche tan importante para la ciudad hispalense y también para la región, aunque ha reconocido que por varios motivos no la ha podido seguir como le gustaría: "No he visto nada, un poco los gitanos. He llegado directamente desde Cádiz tras haber estado ayer con la Hermandad del Nazareno y los Dolores. Ahora dentro de un rato de viaje, así que poco he podido disfrutar de 'La Madrugá' de Sevilla. Eso sí, he visto mucho de la Semana Santa".

También se ha referido a la Virgen de Triana: "Está cerca del Parlamento, la tenemos muy cerquita para poder rezar de vez en cuando. La verdad que aquí en Sevilla cualquier hermandad tiene su particularidad y te enamora. Impresionarme, te confieso, especialmente gitanos".

Por último, Herrera no le ha preguntado por las fechas de las próximas elecciones en Andalucía, pero sí ha pedido que diese su opinión sobre la inexistencia de esta cuestión en la entrevista: "Es un amigo y sabe lo que le interesa a los oyentes. De verdad no podemos pensar que ahora mismo cualquier sevillano que está disfrutando de 'La Madrugá' esté pensando en las elecciones. Es una cosa absurda y ahora toca disfrutar de la Pasión y de las alegrías de nuestras calles".