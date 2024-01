La disciplina que se incorporará en los Juegos Olímpicos de París y en la que España podría llevarse el oro

Una de las citas más importantes que nos trae este año es, sin duda, los Juegos Olímpicos de París. Apunta bien la fecha, porque comenzarán el 26 de julio y finalizarán el 11 de agosto, y, después, llegarán los Paralímpicos.

Cuando quedaban unos 500 días para la cita, el presidente Macron, anunciaba que el país estaba más que preparado para la cita, y ha de estarlo, porque será la tercera vez que se celebre en la capital francesa, y traerá novedades importantes, como que muchos deportes saldrán de las pistas y los estadios.

Los Campos Elíseos se transformarán en una pista de ciclismo, el Sena en una piscina, el triatlón pasará por debajo de la Torre Eiffel, y los Campos de Marte se convertirán en una gran pista de volley playa. Saldrá también de la capital, porque el fútbol se jugará en Marsella, y otros deportes, como el surf, atravesarán las fronteras y será en Tahití.

??¿Cuáles serán las novedades de los Juegos Olímpicos de este año? Estas son las nuevas disciplinas y reglas



?? Sofía Buera y Ángel Correas te traen, en 'Imagina 2024', todos los cambios que traerá este 2024 ??https://t.co/ChnDqN8pk9 — COPE (@COPE) January 1, 2024

No solo eso, porque habrá por primera vez pruebas diseñadas para el público general, para ti y para mí, como el maratón en varias distancias y pruebas. Además, habrá otras disciplinas como la escala deportiva, el surf del que hablamos, o el breaking dance, donde, si todo sale como esperamos, podríamos llevarnos una medalla.

Y es que tenemos representación española en dicha categoría, y no es otro que Xak, o también conocido como Juan de la Torre. Es el mejor breaking dancer en España, y el número diez del mundo, y puede que nos traiga una medalla. En 'Imagina 2024', con Ángel Correas y Sofía Buera, nos trasladamos hasta el Consejo Superior de Deportes, donde entrena para esta y otras tantas gestas.

El sueño para poder dejarlo todo atrás

Xak, o Juan, nació en Lucena, en Córdoba, y cuando apenas tenía quince años, su vida dio un giro para siempre. Y aunque no parezca que le pasó nada extraordinario, lo cierto es que descubrió el hip-hop y el breaking dance, este tipo de baile que se convertiría, años más tarde, en su modo de vida.

Lo descubrió gracias a un compañero de instituto, y nada volvería a ser lo mismo. "Empecé a informarme en foros de internet, y me empecé a mover por Baena, Palma del Río. Con 18 años, cuando acabé la ESO, fui a Granada y se me abrió un mundo loco. Había mucha gente con nivel, había gente de mi edad y formamos un grupo con el que me dio mucha gasolina para seguir dando caña. Con ellos he estado 15 años" decía en COPE.

?? El Break Dance será propuesto deporte olímpico en 2024, hablamos con el bailarín @Xak_Arcopom



?? "Yo creo que el Break Dance tiene muchas cosas que lo comparan con un deporte"#PartidazoCOPE



?? @Nekodificadorpic.twitter.com/FjfQTwndWg — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 29, 2019





Sin embargo, nunca pensó que podía convertirse en algo profesional, por lo que estudió Derecho y pensó que toda su vida se dedicaría a lo mismo. "Estudié una carrera y busqué trabajo, pero cuando llegó el momento, vi que necesitaba intentarlo, ir a Madrid y yo entonces tenía 30 años cuando me profesionalicé como bailarín" decía.

Lo dejó todo atrás, a pesar de la confusión de sus padres, y empezó una vida profesional en la capital. Trabajo no le fue faltando, y fue cuando en el Mundial de París quedó entre los ocho primeros, lo que le hizo al Consejo Superior de Deportes llamarle y ofrecerle ir a un centro de alto rendimiento.

Una rutina de trabajo que le puede llevar a ganar una medalla

Que es uno de los mejores del mundo ha quedado demostrado, pero el trabajo que hay detrás, es verdaderamente duro. "A diferencia de otros deportes, la parte creativa es enorme, una gran parte es subjetiva y uno de los valores es la subjetividad, la técnica, variedad, precisión... Necesitas una forma física y atlética muy alta y también creatividad y expresión, las dos. Intentamos generar magia, que salga del escenario" decía.

Por eso, en COPE explicaba su rutina de trabajo. "Aquí cada deporte lo hace de una forma, yo tengo una gran carga de entrenamiento técnico, tres horas y media de baile, hacemos simulación de competición, laboratorio para crear o trabajar la musicalidad. Depende de la fase del año, esa mañana es matadora. Como, vuelvo a hacer físico, y cuando acabo voy a la fisio o a la psicóloga, luego vuelvo a casa sobre las 19 y dos veces por semana, tengo reunión con el entrenador" decía.

Respecto a la posibilidad de ganar una medalla, dice que es mejor quitarse la presión, pero que sería todo un sueño cumplido. "Siento agradecimiento, a mí mismo también porque he confiado en estos años y he seguido intentándolo, he rechazado muchos trabajos que me daban mucho dinero, pero me apartaban de competir, he pasado por lesiones muy duras, pero intento despegarme de la presión. Si tengo una forma de gestionarlo, es quitándole toda la importancia, y eso ya es duro" sentenciaba.