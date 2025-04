Misa de Jueves Santo desde Pamplona: "En la mesa de la Última Cena todos los comensales se sientan a la misma altura"

"¿Alguna vez he lavado los pies a otra persona? ¿Quizás a un familiar enfermo?, pero ¿alguna vez he lavado los pies a un desconocido, o a alguien que no sea familiar? ¿he vivido alguna vez esta experiencia que nos ha relatado Jesús en primera persona? ¿he tenido en mis manos pies sucios de otra persona?", monseñor Florencio Roselló pide durante la homilía pronunciada, el Jueves Santo, en la Catedral de Pamplona, en la celebración de la Última Cena.

Esta es la Iglesia del Jueves Santo, que sueño y por la que llevo luchando muchos años, una Iglesia de ricos y pobres, de hombres y mujeres, de presos y libres, personas de Navarra y de fuera. Monseñor Florencio Roselló añade que esta es la Iglesia del Amor Fraterno: "en la mesa de la Última Cena todos los comensales se sientan a la misma altura, y comen los mismos alimentos".

Durante la celebración el arzobispo lavó los pies a 12 personas, 3 mujeres y 9 hombres. Elegidos de hermandades eclesiales y fieles voluntarios. Miles de fieles se acercaban hasta la catedral para vivir esta celebración.