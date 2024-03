A todos nos encanta escuchar música en ciertos momentos. Cuando vamos en el metro, si tenemos un viaje largo, de camino a la compra... Cualquier momento es bueno para escuchar música, y más si es de tu cantante o grupo favorito.

Esta noche, en Poniendo las Calles, le hemos puesto un toque todavía más musical al programa. Y es que, unos meses después de su última visita al programa,Yerai Blanco, voz y alma de"Los Rebujitos", ha querido pasarse por los estudios de la Cadena COPE para charlar con Carlos Moreno "El Pulpo" sobre su nuevo proyecto, "Al Natural".

Destripamos a Yerai Blanco

Si hablamos de Yerai Blanco tenemos que mencionar a "Los Rebujitos". Él es un artista que ha sabido reciclarse y adaptarse a los cambios que se han producido en su carrera. Empezó muy joven, con solo catorce años. En el año 2004, junto a su compañero Manuel, publicaron su primer disco, “Lo que me gusta de ti”. Vendieron más de 40.000 copias y tuvieron una gira que les llevó por toda España.





Ha sido responsable de canciones que han quedado en el imaginario colectivo y que pasarán de una generación a otra, como es el caso del exitoso "Todos los besos" junto a la comparsa de Tarifa, su tierra natal. Sonó en todos lados y, por ejemplo, en YouTube tiene más de 20 millones de reproducciones.

El apoyo de la familia es fundamental

Viene de una familia humilde, donde el trabajo era el pilar fundamental. Su padre era pescador y un currante desde siempre. Según Yerai, ha trabajado en todos los sitios posibles habidos y por haber, pero siempre terminaba trabajando con el mar. Y es que, tanto su padre como su abuelo venían a diario de las almadrabas con los atunes, desde Isla Cristina (Huelva).

Una familia que siempre le ha apoyado, aunque su madre era un poco más reticente y miedosa por lo que puede suponer el mundo de la música, pero siempre han estado ahí. Su tierra es también su familia y forma parte de su rutina, el pisar la arena de Tarifa, los días que no hace viento.

Sufrir haciendo arte

Sacar adelante un proyecto creativo, ya sea un álbum musical, un libro, un cuadro o cualquier otro contenido, se puede hacer muy complicado. Hay bloqueo mental en algunas ocaciones, muchas veces no estás por la labor de seguir creando por motivos que ni tu mismo reconoces y acabas por dejarlo.

Esto es algo que le pasa a muchos artistas, pero Yerai Blanco lo consiguió sacar adelante: "He pasado por todo el proyecto del disco que ha sido intenso, he estado 3 meses y medio encerrado en el estudio trabajando de sol a sol, con mucha presión, muchas inseguridades, pero también con mucha alegría, por supuesto. De hecho mucha más alegría que cosas malas, pero ya lo he soltado, ya ha nacido el niño y ahora tengo muchísimas ganas de subirme a los escenarios y enfrentarme a este disco y a temas como "Todos los Besos" y todos los que quiera escuchar mi público".