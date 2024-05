Una lingüista explica por qué en un futuro no hará falta aprender idiomas: "Clonar nuestra voz"

En la actualidad no dejamos de hablar sobre la Inteligencia Artificial. Tiene múltiples usos y cada vez hay más herramientas que utilizan esta tecnología, pero claro, todo esto nos plantea preguntas todos los días, y una de ellas nos la hemos hecho hoy: ¿Nos va a hacer falta saber otros idiomas en el futuro o va a ser suficiente con saber utilizar la inteligencia artificial para hablar y entender otras lenguas?

Audio





Está claro que los idiomas son fundamentales. Toda la vida nos hemos preocupado por tener un nivel de inglés medio-alto con el que poder defendernos ante situaciones que surgen en el día a día. Pero claro, imagínate que con esta tecnología pudiéramos manejarnos perfectamente en otros países sin saber el idioma local. Sería la bomba. ¿Será esto posible?

Esta noche, en Poniendo las Calles, Carlos Moreno "El Pulpo" ha charlado con Carmen Torrijos. Ella es traductora y filóloga, y lleva trabajando en proyectos de Inteligencia Artificial desde hace más de 10 años. Aunque ella misma ha definido su trabajo actual como lingüista computacional.





¿Cuál es el nivel de inglés en España?

España se ha estancado en el nivel medio de inglés y pierde posiciones en el ranking con respecto al resto de países europeos. Nuestro país ocupa el puesto número 25 de 34 en Europa en cuanto al dominio de este idioma. Es la conclusión que ha extraído un reciente estudio del English Proficiency Index (EPI) y divulgado por la empresa Education First (EF).

La concienciación sociológica es muy importante. Quizás no le damos la relevancia suficiente al inglés en nuestras casas. Por ejemplo, de normal no obligamos a los más pequeños a ver las series o películas en inglés. Y sí, en España tenemos unos actores de doblaje buenísimos, pero hay más ofertas de películas dobladas que no dobladas y somos el único país del mundo en el que pasa esto.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Ser lingüista computacional

A partir de la llegada de las nuevas tecnologías, se han ido perdiendo muchos trabajos que han estado ahí toda la vida. Pero claro, no todo ha sido malo, porque también se han creado nuevos puestos en los que necesitas estar mejor cualificado y saber manejar este tipo de herramientas que están tan al uso.

Nuestra invitada de hoy, Carmen Torrijos, se autodefine como lingüista computacional, y hemos querido saber que es exactamente eso: "Consiste en trabajar con el lenguaje, pero desde el uso práctico de las herramientas informáticas. Tiene mucho que ver con pasar del lenguaje que usamos los seres humanos, que es natural, al lenguaje de las máquinas que es más formal".





Aprender idiomas puede no ser necesario

Con la llegada de la inteligencia artificial, Carmen Torrijos nos ha dejado claro que no va a cerrar ninguna academia ni mucho menos. Pero, la pregunta es: ¿Nos va a hacer falta realmente saber otros idiomas en el futuro o va a ser suficiente con saber utilizar la inteligencia artificial para hablar y entender otras lenguas?

Tiene pinta, según le ha contado nuestra invitada a Carlos Moreno "El Pulpo", que van a tener que convivir: "Tendremos herramientas de traducción en las que habrá que registrarse, y muchas serán de pago. Ese pago no es demasiado caro, pero ya nos supone una barrera a la mayoría. Habrá herramientas en las que podemos clonar nuestra voz, y que ofrecen esta versión multilingüe. Algunas de ellas ofrecen más de 100 idiomas".