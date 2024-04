Una influencer defiende la decisión de publicar fotos de sus hijos en redes sociales: "He podido estar"

El debate a la hora de publicar contenido de los menores en las redes sociales tiene dos puntos de vista. Olga es creadora de contenido y tiene más de 400.000 seguidores entre Instagram y TikTok. Está casada, tiene dos hijos menores de edad, y en su caso, sí que publica fotos y vídeos con ellos. Le contó a Carlos Moreno 'El Pulpo' por qué no se arrepiente de la decisión.

El 89% de las familias españolas comparte, al menos una vez al mes, imágenes o vídeos de sus hijos en redes sociales. Son datos del estudio EU Kids Online, facilitados por Qustodio, que pone de manifiesto cómo solo el 24% de los padres pide antes a los menores su consentimiento para publicar, teniendo en cuenta, además, que un 42% de los hijos no se siente a gusto.

Tener fotografías de toda la familia es lo lógico y lo natural. Hace 20 años, en los hogares había instantáneas preciosas en mate o brillo en papel que completaban álbumes o decoraban los muebles de habitación y salón. Pero eso es cosa del pasado y ahora lo que tenemos es un constante clic tras otro que llena la galería del móvil.

Subir fotos de tu hijo o hija a las redes sociales no es algo tan inofensivo como parece. Lo hacemos con ilusión por compartir la alegría que sentimos por nuestros hijos e hijas, pero tiene consecuencias y hay que tener cuidado. Hay niños y niñas que, incluso antes de nacer, ya tienen una fotografía.

Publicar fotos de sus hijos en redes sociales

Fotos de niños y niñas en la playa o en el parque, vídeos graciosos de un bebé aprendiendo a caminar, escenas normales de la vida cotidiana o la típica foto familiar donde aparecen niños y niñas. Son algunos de los muchos contenidos que se pueden encontrar en redes sociales protagonizadas por menores.

Es lo que se denomina sharenting, que hace referencia a esta práctica de documentar públicamente la vida de los hijos. La legislación española regula y garantiza el derecho a la propia imagen de los menores a través de varios textos legales que les protegen ante estas situaciones.

Desde la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, de 1982, hasta la Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, de 2018, son varios los textos que hablan de esta circunstancia que está a la orden del día.

En muchos países, hasta un tercio de los menores revela que sus progenitores habrían publicado información sobre ellos en internet sin consultarles, siendo los bebés y niños más pequeños ni siquiera conscientes de este hecho, según datos de un estudio de 2020 de la Unión Europea.

"He podido estar"

"Volvería a hacer lo mismo", defiende Olga García, "les ha dado unas oportunidades a ellos increíbles, como personas individuales, experiencias y vivencias, como familia también": "Aparte, gracias a las redes sociales han podido tener una madre presente que no trabaja fuera de casa hasta las 20:00 horas de la tarde".

La influencer destaca que "he podido estar con ellos en cada momento y sigo pudiendo estar con ellos": "Todo lo que me asustaba, de momento, se ha convertido en una gran oportunidad. De momento no hemos tenido, por lo menos en nuestro caso, ninguna experiencia negativa. Y las que han sido negativas las hemos previsto".