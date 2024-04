Un trabajador de Málaga explica su caso de acoso laboral que acabó en despido improcedente: "Dediqué 22 años"

Poniendo las Calles no se entiende sin sus oyentes, esas personas que no duermen, trabajan por la noche o, simplemente, disfrutan con la radio a horas intempestivas. Este jueves hablamos de los despidos en el trabajo y Juanma, que estaba escuchando el programa, llamó a Carlos Moreno 'El Pulpo' para contar su caso de acoso laboral.

Audio

"Desde el año 1997, yo me he dedicado a esta empresa, una fábrica que se dedica a la fabricación de condensadores de potencia", relata este ponedor de calles de Málaga, "y después de 22 años en esta empresa, pues en el 2019, después de unos cuatro años sufriendo este acoso laboral, me pusieron de patitas en la calle con un despido improcedente"

Juanma explica que "lo denuncié y después me tuvieron que indemnizar y demás, pero la verdad es que me han quitado lo que es fundamental para poder vivir, que es el trabajo". Carlos Moreno 'El Pulpo' quería saber si cuando llegó el despido había sucedido algo.

??Viaja a Madrid por trabajo y no da crédito a lo que le dice un guarda de seguridad al saber que es gitana https://t.co/j5iiFAmfXe — COPE (@COPE) April 10, 2024

"Esto es un poco complejo de contar porque en una experiencia, cada uno puede tener tu punto de vista", comienza explicando el oyente malagueño, "en una multinacional, dentro de la dirección de empresa había una serie de personas que dirigían aquello y lo dirigen desde un punto de vista un poco psicópata hacía el trabajador".

Un trabajador de Málaga

Juanma destaca que "siempre fui un trabajador ejemplar, siempre me he dedicado a mis funciones, pero no compartía muchas cosas con ellos": "Yo denunciaba ciertas cosas y, a partir de una desgracia personal, caí en depresión y en el 2019 empezaron a acosarme laboralmente".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Y de eso que hicieron llegó a un acuerdo conmigo porque no querían ir a juicio", relata el ponedor de calles, "mi cabeza no la tenía en pleno juicio con la depresión y ahí un poco me engañaron, me llevaron a firmar un despido y hoy en día me encuentro en la situación que laboralmente ahora no estoy ejerciendo".

Carlos Moreno 'El Pulpo' también le cuestionó por el motivo por el que no duerme: "Entre otras cosas, pues tengo un desorden causado por todo este acoso laboral y la verdad que se me está haciendo muy complicado el día a día y reconducir mi vida a día de hoy".

??El absentismo laboral por las nubes en España: las claves de las ausencias en los puestos de trabajo ?? https://t.co/jzwm9Lz7J3 — COPE (@COPE) April 8, 2024

"No se sabe el daño que se hace cuando se llega a un momento y a una tesitura en la que yo me he encontrado", explica Juanma, "emocionalmente y psicológicamente ha sido devastador y más con la edad que yo tengo, ya con 53 años, después de hacer lo único que he hecho en la vida que ha sido esta en esta empresa".

"Dediqué 22 años"

El ponedor de calles de Málaga también recalca que "cuando te ves un poco en ese ámbito de la soledad, del poco apoyo por parte de tus propios compañeros, del entorno, por el miedo o por la preocupación, porque le pueda incidir a ello directa o indirectamente también, yo invito aquí a la persona y el entorno cuando haya acoso laboral y a que se denuncie".

La adicción al trabajo, un fenómeno creciente en la sociedad moderna que está siendo abordado por expertos para comprender sus causas y ofrecer soluciones

"Yo te puedo decir que no estaba en mi pleno juicio porque estuve psicológicamente devastado por el problema personal, estuve con psicólogos y demás, cuando uno no está en pleno juicio, muchas veces no sabe tampoco reconducir el tema y me vi en un punto de inflexión donde no supe atajar y abordar el tema".