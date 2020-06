¿Tienen ombligo los animales? ¿Cuál fue el primer instrumento musical de toda la historia?

¿Tienen ombligo los animales?

Juankar, desde Madrid se pregunta si “los animales tienen ombligo”. Y la respuesta es sí: todos los animales que se alimentan de la placenta de la madre a través del cordón umbilical tienen ombligo igual que nosotros. La gran mayoría de los mamíferos tienen ombligo… Todos menos los marsupiales (koalas y los canguros) y los ornitorrincos. Pero ¿dónde está? ¿Por qué no tienen ninguna marca? Pues es que en muchos casos, dependiendo de la cicatrización, el ombligo puede no vers. Cuando la madre corta el cordón umbilical con los dientes y se lo come, queda una cicatriz casi imperceptible; precisamente por eso nos da la sensación de que los animales no tienen ombligo cuando, en realidad sí lo tienen.

¿Cuál fue el primer instrumento musical que se creó?

Uxío, desde Galicia (As Pontes) quiere saber cuál fue el primer instrumento que se creó a lo largo de toda la historia que, por cierto, fue hace unos 43 mil años. Resulta que es el primer instrumento musical se encontró en el año 2009 el sur de Alemania un grupo de arqueólogos de la universidad de Oxford y se trataba de una flauta. Aunque era muy parecida a la que conocemos hoy en día no estaba hecho con los materiales con los que se fabrican las flautas que existen hoy (que por cierto suelen crearse con madera o metal, hueso, marfil, cristal, porcelana, plásticos o resinas, entre otros). La primera flauta que se encontró estaba fabricada con los huesos de diferentes aves.

La música ha existido desde siempre. Y no es de extrañar, porque la vida sin música sería, cuanto menos, atípica. De hecho, el filósofo alemán Nitzsche ya decía que “la música era un hechizo. Una bruja que pervierte y absorbe. Y que no tenía nada que ver su procedencia con las musas ni las sirenas, como decían otros filósofos […] la vida sin música es sencillamente un error, una fatiga, un exilio”.