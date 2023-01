El testigo de tu coche por el que te pueden suspender la ITV si no lo vigilas: "No valen los trucos..."

Una semana más, en 'Poniendo las calles' te traemos toda la información del mundo del motor. De la mano de nuestro experto, Alfonso García, descubrimos las noticias más destacadas de la semana, conocemos curiosidades realmente sorprendentes y repasamos ciertas normas, que son realmente útiles a la hora de ponernos al volante. Este lunes te damos un consejo si tienes que pasar la ITV y tienes un coche matriculado a partir de 2008, ya que te pueden suspender si no vigilas un testigo en el cuadro de instrumentos.

Recuerda que el objetivo de la ITV es garantizar que el vehículo cumple con las exigencias de seguridad y de emisiones adecuadas para poder seguir circulando. Cuando tu coche tiene un fallo o una avería, en el cuadro de instrumentos aparecen varios testigos luminosos, de color blanco, azul, amarillo, rojo, verde o naranja, que te dan la pista de lo que le puede suceder. Cuando no sabes que algo le pasa a tu coche porque se comporta de una forma rara, aparecen estas señales que te alertan de su estado.

Tu coche es una máquina precisa que está preparada para aguantar el paso de los años y los kilómetros. Sin embargo, debido al desgaste de sus piezas y que, a veces, el mantenimiento que haces no es el más adecuado, pueden aparecer averías. Es muy importante conocer qué significa cada uno de esos pilotos del coche porque de ellos depende que puedas arreglar lo antes posible la avería, si es que la hay, antes de que peligre tu propia seguridad. De hecho, si son rojos es que la anomalía es grave. Los amarillos se tratan de un fallo de sistema.

El testigo amarillo

Alfonso García explica que "se trata de un testigo de alarma, que se enciende en muchos casos en el cuadro de instrumentación, conocido como MIL". "Se enciende por fallo de motor, a veces salta y otras se queda encendido con el símbolo del dibujo del motor en color amarillo que nos indica algún fallo", precisa 'Motorman'. Si se enciende en marcha, se debe acudir rápidamente al taller para inspeccionar cuanto antes el origen del fallo y evitar males mayores. Es el principal motivo de alerta y por lo que se toma tan en serio.

"Por ello, las ITV y la DGT avisan de que será motivo de suspenso como defecto grave", avisa Alfonso García. Pero ojo ante el arte del engaño: "Será detectado a través de la prueba OBD con la máquina de diagnosis, incluso a través de la centralita del coche, por lo que no valen los trucos de borrado".

La razón de este fallo, según cuenta 'Motorman' suelen ser "problemas de combustión, alimentación o inyección causados por la sonda lambda, la válvula SR, bujías, catalizadores, filtros, caudalímetros o sensores RPM".

La actualidad del motor en 'Poniendo las calles'



La semana pasada, Alfonso García nos habló de la tecnología que necesitas para no perder autonomía durante el invierno si tienes un coche eléctrico.

Pero, en el caso de un coche eléctrico, dicho sistema no es posible porque el calor generado por el sistema no es suficiente. No faltan sistemas, en cualquier caso, para generar calor en el habitáculo de un vehículo. El problema es que casi todos ellos consumen energía de las baterías. Por eso la innovación llega de la mano de un elemento que se hará habitual en los vehículos a partir de ahora.