Shakira, no estás sola: otras canciones como la sesión de Bizarrap que hablan de despecho de forma explícita

¿Cuántas veces has escuchado la canción de Shakira? ¿Cuántos mensajes te han llegado relacionados con la canción de Shakira? ¿Con quiénes y cuántas veces has hablado este jueves de la canción de Shakira? Hoy el gobierno de Pedro Sánchez podría haber liado alguna, ya que siempre aprovecha acontecimientos para hacerlo, y no nos habríamos enterado. No se habla de otra cosa y, aunque quisiéramos, no podríamos contarte otra noticia porque es la gran protagonista de las últimas 24 horas.

Todos sabemos que Shakira no es la primera artista que decide desahogar su mal de amorescon la música, aunque si es cierto que ha sido la más directa. Cuando se anunció que preparaba una sesión con Bizarrap y que se esperaba que hablara de Piqué, nadie se imaginó que fuera a ser así de específica. Ayer, tras salir la canción, algunos hablaban aún de indirectas, pero es que no utiliza ni una sola metáfora. La canción es incendiaria y esto ha hecho que Shakira se gane críticas y alabanzas a partes iguales.

Muchos la tachan de reina por haber puesto a su ex en el sitio, pero Rocío Jurado hizo algo similar mucho antes. Concretamente en 1979. La canción se limita a criticar y definir a su ex, sin entrar en detalles sobre "la tercera persona". 'Ese hombre', escrita por el jerezano Manuel Alejandro, estaría presuntamente inspirada en Pedro Carrasco. Sin necesidad de Bizarrap, la letra dice: "Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso".

Rocío y Shakira no están solas. Otra que tampoco se anda con cortapisas es Paquita la del Barrio. Se sabe que estuvo casada en dos ocasiones, mismas que fue engañada de una u otra forma. Esta canción está pensada en uno de ellos: Alfonso Martínez, con quien compartió vida 30 años. Sin embargo, Manuel Eduardo Toscano, autor de la canción confesó que la escribió pensando en un político de la década de los noventa: el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Pero no solo cantan al mal de amor las mujeres, aunque hay que reconocer que se les da mucho mejor que a los hombres. Bunbury tampoco se quedó atrás con el 'Puta desagradecida'. En este caso, no fue amor, sino un desencuentro con una amiga íntima. Estaba en contactos con los que montaban los conciertos de Dylan en España para poder ser el telonero. Se lo contó a Eva Amaral, que a su vez se lo dijo a Juan Aguirre. Este indagó más que Bunbury, haciendo que Amaral se quedase con la oportunidad. La canción menciona a la bíblica Eva, ya que menciona manzanas, serpientes, etc…

Y cómo olvidar el 'Vete' de Los Amaya. Los hermanos José y Delfín, uno de los grupos exponentes de la rumba catalana, vivieron su época a raíz de este tema que daba nombre al disco que sacaron en 1978.