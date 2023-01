¿Cómo afectan los desencuentros en casa a los hijos? Piqué, Shakira y los reproches a ritmo de Bizarrap

¡Shakiralo ha vuelto a hacer! La cantante de 45 años ha sacado una nueva canción junto al joven productor argentino Bizarrap de 24 años -también conocido en las redes sociales por Bzrp- que, al escucharla y al analizarla hay pocas dudas de hacia a quién va dirigida. De hecho, en alguna de las frases le nombra de manera sutil.

El tema en sí, que sale al mercado bajo el nombre de BZRP Music Sessions #53, lleva intrínseco varios mensajes que dedica a su pasada relación conGerard Piqué. A raíz de la polémica con la letra de la canción, y el temazo en general que ha revolucionado las redes y que ya tiene más de dos millones de visualizaciones, en COPE hemos querido saber qué repercusión tiene esto en los propios hijos y de qué manera les afecta la exposición pública a la que se enfrentan a diario.

La canción de Shakira: ¿cómo afecta a los hijos?

Después de haberse pronunciado de nuevo con otra canción, desde COPE nos hemos puesto en contacto con Silvia Álava, Psicóloga Infantil, ha contado lo que ocurre con los hijos ante esta expresión pública de la cantante sobre su expareja: "Los que siempre peor lo pasan son los niños, son los menores, y hay que protegerles. Hay que protegerles en el sentido de que todos esos problemas que ha podido haber en la pareja, es un tema de la pareja. Es un tema que se tendría que quedar fuera de los menores", explicaba. Ante esto, Silvia lanzaba una advertencia muy importante. "Que los niños puedan escuchar este todo este tipo de acusaciones ("su peor versión", "las dabas de campeón", "no está pa' tipos como tú", "mastiques y tragues", "la deuda en Hacienda"...), porque al final son acusaciones, pero son muy directas porque, al escuchar la canción de Shakira todo el mundo sabe directamente que va dirigida hacia su expareja (...) y los niños no necesitan esta información, porque por mucho que te hayas separado de tu expareja, esta va a seguir siendo el padre o la madre de tus hijos, por eso nunca conviene meterles en el medio", aseguraba.

La experta en psicología infantil ha dicho que "siempre hay que preservar los derechos de la infancia, mantener su privacidad. A lo mejor a este niño no le apetece nada que el resto de niños sepan lo que está pasando con su padre y con su madre", señalaba Silvia, ante la situación que se puede producir en un colegio al acudir los pequeños a clase. Además, ha asegurado que hijos de las familias siempre se acaban enterando de todo, independientemente de la edad que tengan: "Se dan cuenta incluso siendo muy pequeñitos.A veces nos encontramos, prácticamente, bebés, niños de 2 o 3 años (los hijos de Shakira y Gerard Piqué tienen 7 y 9 años), que se están dando cuenta. No son capaces de entender a nivel cognitivo todo lo que está sucediendo, pero sí que el mal clima o el mal ambiente que está pasando, de eso sí se dan cuenta", advertía, añadiendo que, en este caso, es algo que está "en boca de todos".

Consecuencias y efectos en los más pequeños

A la hora de hablar de las consecuencias que puede tener este tipo de situaciones en los menores, en COPE también hemos hablado con Paloma Alonso, profesora de Psicología de Familia de la Universitat Abat Oliba CEU, que ha explicado los efectos directos que puede tener el mal entendimiento entre el padre y la madre, y los reproches que se puedan dedicar, como ha sido el caso en la letra de Shakira, canción junto a Bizarrap. "Si no restauran esa herida, pueden tener un bloqueo emocional, establecer unas relación con el otro sexo íntimas, y siempre hay que sanar eso. ¿Cómo se sana? Cuando encuentran personas que les quieren de verdad", contaba, añadiendo que, esa seguridad que tienen en su casa "se ha roto", y algunos menores piensan que "tienen la culpa, otros tienen ese estrés, todos tienen un reproche, incluso hacia ellos mismos".





Consejos para evitar discusiones delante de los hijos

Según datos de la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, el número de rupturas matrimoniales durante el 2022 aumentó en un 13,2% respecto al año pasado, alcanzando así los 90.582. En este aspecto, Silvia Álava daba unos consejos para aquellos padres que se separen, que no llegue a influir la situación en los más pequeños: "Es fundamental, en el caso de que nos separemos, dejar siempre a los niños fuera. Tú te separas de tu pareja, pero no te vas a separar de tu hijo ni de tu hija, y no vas a hacer de tu expareja deje de ser el padre o la madre de tu hijos. Por tanto, todos los problemas hay que discutirlos en la pareja. Ellos no necesitan la información de por qué un matrimonio ha fracasado", explicaba.

Letra de la canción

Perdón, ya cogí otro avión





Aquí no vuelvo





No quiero otra decepción.





Tanto que te las dabas de campeón





Y cuando te necesitaba,





Diste tu peor versión





Sorry, baby, hace rato





Que yo debí votar ese gato.





Una loba como yo,





No está pa’ novatos.





Una loba como yo





No está pa’ tipos como tú





Pa’ tipos como tú.





A ti te quedé grande,





Y por eso estás





Con una igualita que tú.





Esto es pa’ que te mortifiques





Mastique y tragues, tragues y mastiques





Yo contigo ya no regreso





Ni aunque me llores ni me supliques





Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen





Yo solo hago música





Perdón que te sal-pique.





Me dejaste de vecina a la suegra





Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda





Te creíste que me heriste y me volviste más dura





Las mujeres ya no lloran





Las mujeres facturan.





Tiene nombre de persona buena





Clara-mente no es como suena





Tiene nombre de persona buena





Clara-mente es igualita que tu





Pa’ tipos como tú.





Del amor al odio hay un paso,





Por acá no vuelvas, hazme caso





Cero rencor bebé.





Yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo





No sé ni qué es lo que te pasó





Estás tan raro que ni te distingo.





Yo valgo por dos de 22





Cambiaste un Ferrari por un Twingo





Cambiaste un Rolex por un Casio.





Vas acelerado, dale despacio



Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también



Fotos por donde me ven,



Aquí me siento un rehén.





Por mi todo bien,





Yo te desocupo mañana





Y si quieres tráetela a ella que venga también.





Tiene nombre de persona buena





Clara-mente no es como suena





Tiene nombre de persona buena





Y una loba como yo no está pa’ tipos como tú.