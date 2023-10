Salvador Sobral: "Mi hija me ha hecho darme cuenta de que no soy solo cantante"

Hoy ha estado en 'Poniendo Las Calles' un vecino al que todos abriríamos las puertas, si sonara nuestro Timbre, a cambio de una canción. No es embajador pero es uno de los mejores representantes que puede tener Portugal. Por su arte, su sensibilidad y porque está dispuesto a re interpretar sus propias contradicciones. El cantante portugués Salvador Sobral.

Aunque seamos países vecinos, en la música portuguesa y española no suele haber muchas similitudes, aún así el timbre de las canciones es bastante parecido: "Yo creo que si hablamos de las músicas tradicionales el flamenco y el fado son bastante menores en modo musical y creo que el flamenco es mucho más rico melódicamente, tiene mucha más chica, y si que creo que por la influencia árabe hay mucha similitud entre los países", así lo ha contado Salvador Sobral hoy en 'Poniendo Las Calles'.





Este cantante portugués de fama internacional se lo debe a su paso por el Festival de Eurovisión. Su canción fue la ganadora y su historia de superación personal se convirtió en lo más comentado en la calle, aún así, habla de su salud: "Me encuentro muy bien de salud, estoy jugando al fútbol que eso era algo que hace unos años pensaba que sería impensable y ahora juego dos veces a la semana y me encanta, siento un poco la emoción de subir al escenario parecida a la de ir a la cancha, me encanta jugar al fútbol y le estoy muy agradecido a la ciencia y a la vida de que esto sea posible, porque para mi era impensable", así lo ha contado Salvador Sobral hoy en 'Poniendo Las Calles'.

Siempre habla de abrazar la música. Una de las bendiciones de este arte es quizás su falta de prejuicios y fronteras. Es decir, que una canción no mira quién la hace suya. El cantante afirma que la mayoría de los padres dudan si van a querer tanto a sus hijos cuando vaya creciendo y es que ese amor va aumentando: "A mi me ha cambiado completamente la vida, yo siempre he sido cantante desde la escuela y pensaba que era lo único que podía hacer, cuando nació mi hija pasé mucho tiempo con ella y es que ahí me di cuenta que no soy solo cantante, sino que soy padre y se me da bien, y la quiero y su sonrisa es lo más puro que he visto en mi vida", así lo ha contado Salvador Sobral hoy en 'Poniendo Las Calles'.

