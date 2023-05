La realidad detrás de los sueños: “es más habitual de lo que pensamos”

Hay algo que todos hacemos todos los días, dormir. La mayoría de los que formamos parte de esta comunidad, de Poner las Calles, trabajamos en horario nocturnos. Todos sabemos, y así lo indican los estudios, que dormir bien es esencial para tener una buena salud. En 'Poniendo las Calles', hoy vamos a conocer más sobre el sueño de la mano del doctor Javier Albares, licenciado en Medicina y Cirugía, y especialista en Neurofisiología Clínica, es miembro de la Sociedad Española del Sueño (SES) y de la European Sleep Research Society. Coordina un amplio equipo de profesionales para la atención de los distintos problemas relacionados con el sueño en el Centro Médico Teknon y además acaba de publicar el libro “La ciencia del buen dormir”.

“El sueño es algo muy importante y no es tan dificil mejorar las condiciones del descanso, aunque las circunstancias externas sean adversas. Se puede trabajar en ello y se puede trabajar en el descanso, porque la salud está en juego.” - reconoce Javier Albares cuando se le pregunta sobre la importancia de un sueño reparador.

Es importante dormir bien, porque es un pilar básico, al igual que es la actividad física o la alimentación, lo que pasa que por desgracia es el más olvidado de todos. De dormir correctamente va a depender tener una buena salud mental, una buena salud emocional, un equilibrio emocional, un equilibrio metabólico o no tener sobrepeso. El sueño también es importante a la hora de la salud cardiovascular o para que nuestro sistema inmunitario esté fuerte y pueda actuar correctamente.

¿Qué podemos considerar dormir bien? ¿Es más el tiempo o la calidad de lo que se duerme?

Se trata de las dos. Cuando se habla de dormir bien, no se trata de las horas, aunque lo recomendable en un adulto es dormir entre siete y ocho horas y los adolescentes, nueve horas. Pero también es importante la calidad del sueño, que haya suficiente sueño de ondas lentas, básico para el equilibrio emocional.

Es posible hablar, incluso, de un tercer pilar, la continuidad, que no nos despertemos varias veces. Aunque con al edad nos despertemos más veces, no es necesario darle importancia si nos volvemos a dormir con rapidez. Lo importante para saber si dormimos bien es que nos despertemos con energía, con buen humor, con capacidad de trabajo, con la mente despejada y, lo principal, que nos despertemos sin despertar.

“Si tú te despiertas con un despertador, te dice que algo externo no biológico, está interrumpiendo tu función fisiológica del descanso y de la reparación, por tanto nos faltan horas de sueño.”

¿Cuáles son los condicionantes que más afectan al sueño?

Normalmente, la frase “fíjate que duermo mal”, puede ser la expresión de distintas patologías del sueño. No solo tenemos que pensar en el insomnio, también es posible tener un trastorno respiratorio del sueño, la conocida apnea del sueño, pacientes que normalmente roncan de forma intensa y que dejan de respirar por la noche. Se trata de una patología que afecta al 80% de los ciudadanos y que no saben de su existencia. Existe también el síndrome de piernas inquietas, sonambulismo, u otras enfermedades que afectan al ritmo circadiano. Por tanto, cuando alguien duerme mal, hay que conocer la causa de ese mal dormir.

Hay muchas personas que duermen mal y no saben por qué es. La expresión puede ser la misma “mi sueño es malo” “mi sueño es de mala calidad” “tengo somnolencia por el día”, pero ¿que me lo está provocando? Un trastorno de insomnio en el cual la causa mas frecuente suele ser estrés, demasiada carga diurna, malos hábitos, trastornos del estado de animo, o es un trastorno respiratorio o otro tipo de causa, antes de decidir el tratamiento, hay que saber el diagnostico, la causa de dormir mal.

La genética influye en muchas cosas de nuestra vida, pero no en todo. Nuestra actitud y nuestras experiencias vitales va a marcar más las cosas. “Aunque si es posible que si existen antecedentes en la familia, es más fácil que tengamos insomnio. La genética influye pero no es determinante.”

Asociamos el crecimiento a dormir peor, nos resignamos como si tuviera que ser así, como si fuera parte de nuestro envejecimiento. Pero no es así. “Si envejecemos saludablemente, nuestro sueño debería ser bueno. Da igual la edad que se tenga, siempre es posible la búsqueda de una solución al insomnio, fuera de una pastilla, que puede provocarte otros síntomas a largo plazo.”

Dormir es bueno también para recordar. La memoria es básica. Para poder borrar las experiencias que no son útiles, traumáticas o desagradables, es muy importante dormir para nuestro equilibrio cerebral y emocional. Ese balance entre lo que guardamos y no guardamos, entre lo que conservamos y eliminamos, sucede durante el sueño. “Durante el sueño se producen unos procesos de memoria preciosos, todo lo que nos va pasando durante el día se va acumulando en el hipocampo, que es muy pequeñito, como si dijésemos un USB de memoria, donde se nos va guardando lo del día a día y ese pequeño USB, mientras dormimos, lo pasamos a la corteza cerebral, por decirlo muy general, donde guardamos la mayoría de la información.” - es la respuesta del doctor a los sueños que tenemos y que tan raros nos parecen, que mezclan informaciones presentes y pasadas.

Ese proceso en el que se decide que se almacena y que no, requiere de un sueño sano y de calidad. En el caso de no hacerse así, se guardan cosas que no convendrían, y perdiendo experiencias o enseñanzas.

¿Cuándo se debe tomar algún tipo de estímulo para dormir?

“Antes de tomar cualquier tipo de fármaco, lo primero es pedir ayuda” - recalca el doctor. Los fármacos tratan un síntoma, pero no solucionan el origen del problema. Tratar el síntoma es necesario, muchas veces, pero nunca debe ser la herramienta, es necesario primero comprobar el origen del problema. “En España hay un gran problema con los fármacos para el sueño: España es el país que más fármacos del sueño vende, farmacos que enganchan, que generan dependencia, que a la larga necesito cada vez más dosis, que por desgracia a medio-largo plazo, afectan a la memoria. El tiempo medio de utilización de estos fármacos no debería superar la semana y en España, tenemos la mayor media del mundo, con 155 días.”

Un problema de salud pública que debe solucionarse. Ya es posible la obtención de otros fármacos que, según confirma el doctor, en las útlimas pruebas realizadas, es posible comprobar que no van a tener tantos efectos secundarios y van a ser mucho más útiles. Aun así el tratamiento del insomnio no debería solucionarse con una pastilla, la mejor medicina es ayudar a que la gente nunca las necesite.