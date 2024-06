Lo que se encuentra un pescadero que vende por varios pueblos de Soria cuando hace la ruta: "Con un vecino"

Según datos oficiales, en España hay unas 75.000 personas que viven en pueblos de menos de 100 habitantes. En la mayoría de ellos no hay tiendas. Pescaderos como Jorge López son fundamentales para que la vida siga allí. Este vendedor ambulante explica a Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poniendo las Calles su labor recorriendo hasta 12 localidades de Soria.

Audio

Tras una vida en el pueblo, de repente se dio cuenta de la carencia que había en algunos y "me hice a las calles con el pescado, con los que no tenían servicio". Aunque le viene desde la cuna, ya que su "bisabuelo Genaro iba con el burro vendiendo". Ahora no solo se dedica a la venta ambulante, también tiene un puesto en el Mercado de Soria.

"Yo lo primero que hago es a las 06:30 horas, me dejan el pescado ahí en el mismo puesto", comienza explicando en Poniendo las Calles, "lo monto y a las 09:00 horas arranco a los pueblos a hacerme la ruta": "Vengo dos días a la semana ahora, en verano salgo cuatro porque menos mal que tenemos que nos viene la gente a los pueblos".

Más que nada, porque lo normal es que se encuentre "un cliente o dos clientes", pero "no es razón para dejar de ir": "Hay que seguir con ello solamente por dar el servicio a la gente que llevas toda la vida con ella. Mientras se pueda y no entremos en pérdidas, pues seguiremos aunque no ganemos mucho". Jorge se hace unos "500 kilómetros" a la semana.

Un pescadero

"Yo tengo unas paradas establecidas antiguamente de dos o tres paradas", revela a Carlos Moreno 'El Pulpo', "ahora es más cómodo, casi en muchos sitios de puerta en puerta, porque tengo tres clientes": "Vas de puerta en puerta, tocas la bocina y ya la conocen. La gente sabe que el panadero es una bocina, otra el carnicero, otra la mía...".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El mecanismo es sencillo, como cuenta Jorge López en Poniendo las Calles: "Una furgoneta montada con estanterías, báscula, mostrador... Vendo desde dentro de una furgoneta alta que vaya equipada con frío. La gente sale, coge el pescado y te lo compra directamente en la puerta de casa y cuanto más pequeño es el pueblo, más agradecidos".

Lo que tiene claro este pescadero y vendedor ambulante es que "en un pueblo, hasta que no cierran la tienda o el comercio que tienen, no saben lo que tienen": "Hay gente más joven que tienen coche para comprar en tal sitio que me van a dar más barato. Pero luego salen hasta que no cierran, dicen: ¡Ay! Me hace falta esto ahora y no tengo donde comprarlo.

?? La desaparición de las tiendas de barrio asolan la España vaciada: "Hay gente que solo vive de lo que le vendo"



?? @LaTardeCOPEhttps://t.co/fTTz5JFQMu — COPE (@COPE) August 23, 2023

"No echan en falta el valor real que tiene una tienda en un pueblo, o un bar, o un servicio", sigue recalcando Jorge López, "cuando algún servicio se cierra, es matar un poquito más a los pueblos". Es por lo que está tan convencido de que su trabajo sigue siendo fundamental y lo seguirá siendo mucho más tiempo.

Varios pueblos de Soria

Jorge López tiene claro que luego, en verano, "voy a tener 20 clientes en ese pueblo, pero el único cliente que está durante el invierno tiene que seguir comprando, tiene que seguir comiendo y dándole un servicio": "Entonces dices, no voy a ganar dinero y voy a hacer 20 kilómetros por ir hasta ahí".

Gabriel Yáñez y Victoria Sancho, dos jóvenes catalanes, compartieron su experiencia tras dejar Barcelona para mudarse a un pequeño pueblo en Soria

Aun así, compensa: "Ese único cliente compra para toda la semana, porque hay algunos pueblos que ahora, igual en vez de dos días a la semana, voy uno, pero tienen para toda la semana y tienen su pescado fresco, aunque haya un solo cliente". Este pescadero hace una fotografía a la España Vaciada y los problemas que se ven.