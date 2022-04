¿Qué diferencia hay entre ‘controlar’ y ‘delegar’?

Hoy, nuestro coach personal, Rafa Rodrigo, nos habla en 'Poniendo las Calles' de la diferencia entre controlar y delegar de los jefes. Quizás tienes un jefe de esos que lo controla todo y prácticamente no te deja hacer tu trabajo con libertad. O seguro que te identificas como un padre o madre controladora que tienes miedo de que a tus hijos les pase algo y necesitas tener siempre la situación bajo control.

Hoy en la sección de coaching, nuestro experto Rafa Rodrigo nos va a hablar sobre la diferencia que hay entre Controlar y Delegar. En las empresas, una de las mayores responsabilidades que tienen los directivos en su día a día se basa en la asignación de funciones y responsabilidades a sus equipos de trabajo. No obstante, esta importante tarea que acaba culminando en conseguir o no los resultados esperados, se puede enfocar de distintas maneras según el tipo de líder que eres. La clave reside cómo y cuándo delegamos las diversas tareas a los empleados y comunicar de una forma clara cuál es la responsabilidad u objetivos de cada uno para su realización. Si no se desempeña de esta manera, se puede caer en la frustración profesional de los trabajadores por no sentir la confianza de sus jefes.

Sobre Rafa Rodrigo

Con una dilatada carrera como comunicador y periodista, Rafa Rodrigo ha trabajado en los principales grupos de comunicación del país, tanto en prensa como en radio y televisión. Como coach personal y ejecutivo, acreditado por la institución International Coach Federation, Rafa suma más de 100 horas de trabajo con clientes a nivel personal, empresarial y en organizaciones sin ánimo de lucro.

Desarrolla su trabajo tanto vía online como presencial, tratando casos tanto ejecutivos como personales, permitiendo que sea el cliente quien tome responsabilidades en sus acciones y consiga lograr sus objetivos con una gran transformación personal en el camino.

A su vez, por su carrera como periodista, ofrece servicios de mentoring comunicativo para personas que quieran mejorar sus capacidades en esta área.