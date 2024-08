Una psicóloga señala al gran culpable de las voces en tu cabeza y cómo solucionarlo: "No puedes resolverlo"

En ocasiones, nuestra mente es nuestra peor enemiga, somos capaces de pensar muchas cosas distintas acerca de una misma situación, a veces hasta cosas contrarias, como si fueran un murmullo constante dentro de nuestro cerebro. La psicóloga Macu Gortázar Ibáñez - de la Cadiniere da las claves en Poniendo las Calles de lo que se conoce como ruido mental.

Sin quererlo, lejos de acallar todo ese ruido, pedimos opinión a los demás, buscamos información o tratamos de evitar ese ruido pensando en otra cosa como para ver si, por sí mismo, desaparece. Pero no nos engañemos. No lo hace. Y vivir con ese constante murmullo puede llegar a hacernos sentir angustia, ansiedad, tristeza y desasosiego.

"Es curioso, pero es la típica cosa que, aunque no le sabemos a veces poner nombre, pero, en mi experiencia, cuando una persona le dices que quizás lo que te pasa es que tienes mucho ruido mental, de repente hay algo que parece que nos calma, nos da alivio", señala la psicóloga en Poniendo las Calles.

Es como si en el fondo supiéramos que eso es así, pero nos está costando mucho saber diferenciarlo, no saber exactamente qué es lo que nos está pasando. Es en ese punto cuando haces un repaso para ver qué es lo que pasa, como señala Macu Gortázar Ibáñez - de la Cadiniere: "Intentar identificar aquellas cosas que me preocupan".

Voces en tu cabeza

La psicóloga explica en Poniendo las Calles que es el instante en el que "empiezo a darme cuenta de que, en un problema que yo tenía que resolver, estoy empezando a pensar en otras posibilidades, qué pasaría si yo hiciera esto, que pasaría si hiciera lo otro...": "Estoy sobre pensando mucho en una situación".

Lo más probable es que ese problema, "si no tuviese todas esas inseguridades o todos esos pensamientos alrededor, posiblemente la podría resolver mucho más rápido o la podría resolver de manera más directa", asegura Macu Gortázar Ibáñez - de la Cadiniere. Además, hay un momento en el que esas voces en la cabeza nos pasan "constantemente".

"Cuando yo hago balance del día, yo me voy a dormir y de repente pienso en lo que me ha pasado durante el día y qué cosas me han preocupado", sigue explicando la psicóloga de Poniendo las Calles, "me doy cuenta de que el 80 por ciento de aquellas cosas que me han preocupado o son más difíciles de gestionar, yo no las puedo resolver".

Suelen ser problemas que "no están a mi alcance, con cosas que no dependen de mí, sino que realmente dependen de otras personas", asegura Macu Gortázar Ibáñez - de la Cadiniere: "Acabo dándome cuenta de que tengo la mochila llena de asuntos que no son prioritarios porque no los puedo arreglar".

Una psicóloga señala al gran culpable

La realidad detrás de esas voces en la cabeza es que "son emociones que a lo mejor debería de haber gestionado en su momento, pues muchas de ellas tienen que ver pues con un enfado con una persona que en ese momento no le supe responder y entonces me lo callé". Seguro que tienes en tu mente momentos como los que describe la psicóloga de Poniendo las Calles.

Macu Gortázar Ibáñez - de la Cadiniere hace hincapié en instantes "en los que estás cansado y no fui capaz de pedirle ayuda a otra persona": "Son cosas que hemos ido acumulando y que muchas veces nos damos cuenta a través de la reflexión". Por eso, tu gran enemigo en estas situaciones es "sobre pensar algo que no puedes resolver".