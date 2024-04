Un periodista desvela la divertida sorpresa que le prepararon sus oyentes tras jubilarse: "Llegó la policía"

Cuando se retira un ídolo siempre es triste. Ya sea del mundo del deporte, de la música, del arte o de cualquier ámbito. Siempre tendremos su recuerdo en la mente, momentos únicos u obras para la posteridad, pero es triste saber que esa persona nunca volverá a dedicarse a lo que mejor se le da y dejará de crearnos esos recuerdos. Vendrán nuevos ídolos, sí, pero en tu cabeza siempre retumbará la frase "no será igual".

Precisamente, hoy en Poniendo las Calles, Carlos Moreno "El Pulpo" ha podido charlar con toda una leyenda de Radio Televisión de Estepona como es Juanma Herrera. Se acaba de jubilar y ha querido pasar por el programa para contar anécdotas, chascarrillos y avanzar que le espera ahora que va a tener todo el tiempo del mundo para hacer lo que quiera.

Sus queridos oyentes

Los oyentes son lo más importante en cualquier programa de radio. Ya puedes hacer el contenido más elaborado, trabajado y entretenido, que como a la audiencia no le guste o no le atraiga, no te vale de nada. Es un tópico, sí, pero quieras o no es como otro tópico más aplicado a las ventas, y es que el cliente, en este caso el oyente, siempre tiene la razón.





Juanma Herreraha querido despedirse de ellos a través de un mensaje precioso en su página web: "Os quiero y aprecio por el afecto demostrado a lo largo de tantísimos años, considerándome uno más de la familia. Suscribo las palabras de Joan Manuel Serrat cuando decía: 'No quiero ser el mejor, pero sí el más querido'".

Y al final lo ha podido ser por su trabajo y esfuerzo: "Me he dejado el alma en cada programa de radio o televisión, siempre con el mismo objetivo, regalar alegría, felicidad y cultura al pueblo de Estepona. Para mí no han existido nunca límites en mi horario laboral. He preparado 735 programas de televisión y de 7.755 radio en mi casa con pasión y devoción hacia mi trabajo, sin caer nunca en la fatalidad o el desánimo".





El mensaje lo finaliza con el mayor agradecimiento posible a esos oyentes que siempre han estado ahí con él: "Y los oyentes han sabido valorar mi trabajo, al igual que los directores de colegios, colaboradores y mis queridos compañeros. Y por encima de todo he intentado, cada día, ser mejor persona que es lo más importante de la vida".

Una anécdota para el recuerdo

Tras anunciar su jubilación, los oyentes de Juanma Herrera se plantaron debajo de la emisora con pancartas de agradecimiento y cánticos dirigidos al periodista. Pero claro, no dieron aviso, y perfectamente, tal y como ha contado él, podían haber cientos de personas ocupando aceras y carretera.





Pues al parecer un vecino llamó enfadado y llegó la policía: "Yo no tenía ni idea, fue una sorpresa para todos. Y resulta, que cuando ya estaba toda la gente gritando y demás, de repente, llegó el jefe de la Policía Local en un coche. Pensé para mis adentros que algún vecino debió quejarse y pensar que había una manifestación. Y cuando llegó el jefe, que es amigo mío, me vio, me dio la mano y se puso también en la foto con todos los que éramos allí".