Cambios en la jubilación activa: estos son los trabajadores afectados por los recortes que plantea el Gobierno

España ha quedado en evidencia delante de la Unión Europea. Desde Bruselas ya han dado un toque de atención al Gobierno de Pedro Sánchezpara advertirle de que las cuentas no cuadran y, por ende, no sale el pago de las pensiones que había garantizado. Cada año faltan unos 12.000 millones de euros. Ante esto solo queda tomar decisiones que ayuden a rebajar esta falta: subir los impuestos de los cotizantes, bajar las prestaciones a las personas que se acojan a la jubilación o jubilarse cada vez un poco más tarde.

No obstante, los expertos aseguran que no es conveniente jubilarse. Al menos, no en la edad prevista. Y es que según ellos, quienes permanecen en sus puestos, ya sean actividades de tipo social o creativa, viven mejor y con más lucidez hasta el final. La jubilación activa interesa muchísimo a cada vez más trabajadores, que incluye trabajar de forma parcial mientras se percibe una parte de la jubilación.

Estos son los trabajadores afectados por los posibles cambios en la jubilación activa

José Enrique Devesa es experto en pensiones y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valenciay en 'Fin de Semana', con Cristina López Schlichting, ha explicado, en primer lugar, es qué es esto de la jubilación activa, que básicamente es "compatibilizar el trabajo con la jubilación". Lo que antes se podía hacer era "esperar un año después de la edad de jubilación".

Devesa ha detallado que era necesario tener cotizado "un cotizado un número mínimo de años" y se ponían bastantes pegas. Lo máximo que se podía percibir de pensión era un 50%, salvo los autónomos, "que si tenían algún trabajador a cargo podían llegar al 100%". El objetivo de estas modificaciones es que llegue a más personas y ya no será necesario tener "ese porcentaje del 100% para acogerte a esta jubilación ni otra cuestión, como que se tenga que poner en marcha otro mecanismo".

"Ahora un año después solo podrás tener derecho a un 30% de la pensión y sé irá subiendo lo que se retrase la jubilación. Tres años para el 50%, lo mismo que está actualmente", ha explicado. Lo que todavía no está claro es si esto será a partir de la edad ordinaria o, en su defecto, los 65 años, o podrá alargarse hasta los 70 o 72 años.

"También parece que el 100% al que podrían llegar autónomos tampoco lo harán hasta que cumplan 5 años de retraso en esa jubilación; los autónomos serán los más desfavorecidos por esta modificación", ha detallado. Una decisión que ya han tildado de "barbaridad" las asociaciones de autónomos españolas.

"Son los más afectados, que, por otro lado, había una simetría entre autónomos y el régimen general, pero querían que esa persona que tenía a su cargo no acabara en la calle y era una forma de incentivar que mantuvieran su relación de trabajo y que siguieran como autónomos, era favorecer esa manera de actuar", ha explicado el experto.