Pasan Cositas

La Sirenita se estrenaba el 17 de noviembre de 1989, de ahora es la fecha, y daba comienzo a la nueva época dorada de la factoría Disney. Desde los clásicos de los 50, la compañía no lograba hacer ninguna cinta reseñable, pero se les ocurrió recuperar un cuento de hadas, algo que no ocurría desde la Bella Durmiente en 1959. Basado en el cuento homónimo de Christian Andersen, Disney la adaptó para que finalmente tuviera un final feliz, algo que no sucede en la novela original. Fue todo un éxito en taquilla con una recaudación superior a los 230 millones de dólares. Gracias a las ganancias obtenidas por La Sirenita, Disney emprendió los proyectos más ambiciosos de su historia con los estrenos en años sucesivos de La Bella y la Bestia, Aladdín y el Rey León. La cinta, además, se coló en la gala de los Óscar y se llevó dos Oscars: a la mejor banda sonora y por supuesto, a la mejor canción.

Hemos querido homenajear a uno de los actores de doblaje español más reconocido de todos los tiempos. Ha muerto este domingo a los 86 años Arseni Corsellas... Tú sí, pero a los menos entendidos es muy probable que el nombre no les diga nada. La cosa cambia si explicamos que se ha colado en nuestras salas de cine y también en nuestras casas con las caras de Robert Shaw, Sean Connery, Nick Nolte, Rock Hudson, Burt Lancaster o Albert Finney... En total, más de 1.000 películasa sus espaldas le avalan como uno de los mejores actores de doblaje que ha dado España.

En Sevilla ha aparecido un cachorro de zorro ártico; ha sido hallado muy cerca de la avenida Ciudad Jardín de la capital andaluza. Varias personas dieron la voz de alarma y la policía local acudió para recogerlo. Tras llevarle al veterinario para que pasara los controles necesarios fue trasladado al parque zoológico y botánico donde se va a integrar con una familia de acogida de su propia especie.

Llega la Navidad, la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Es una época preciosa para compartir en familia y que muchos aprovechan para viajar. Pues bien, si eres seguidor del joven mago te proponemos un plan estupendo para los próximo días 9, 10 y 11 de diciembre. Los estudios donde se grabó la saga en Londres se van a vestir de gala para celebrar tres banquetes navideños. Parte de la decoración será la original que salió en las cintas. El precio un pelín caro, pero la ocasión lo merece: 240 euros por persona.

Este domingo se han cumplido 20 años desde que despidiéramos a Enrique Urquijo, uno de los grandes nombres del pop español.