Opinan los expertos: estos son los modelos de coche disponibles en el mercado que menos consumen

De nuevo, Alfonso García, nuestro experto en motor, ha llevado a 'Poniendo las calles' las principales novedades del mundo del motor. En esta ocasión, 'Motorman' ha explicado cuáles son los coches que están disponibles en el mercado que consumen menos.

Los precios de los carburantes y el futuro incierto sobre las energías han provocado que esta pregunta sea la que más veces se repita entre los conductores interesados en comprar un nuevo vehículo. Un bajo consumo es sinónimo de ahorro, en un momento en el que los combustibles están alcanzando cifras récord.

En este sentido, Alfonso García ha explicado lo siguiente: "Está claro que los que menos consumen son los utilitarios. Por tamaño, peso y baja potencia de sus motores. De hibridación autorecargable encontramos el Toyota Yaris y el Mazda 2 Hybrid, así como el 208 diésel de Peugeot con 100 caballos y 4 litros de consumo de media. Si necesitas un compacto, el diésel que menos consume es el Citroën C4 diésel. También los híbridos, como el Mercedes 250-E, el SEAT León Hybrid o el Peugeot 308 Hybrid. Pero si lo que necesitas es un sub o un todo camino, los que menos gastan son el Volkswagen T-Roc diésel o el Toyota rav4 hybrid enchufable, pero cuesta 47.000 euros. Y por último, en cuanto a berlinas, el Skoda Fabia arrasa".

La actualidad del mundo del motor

Los lunes y los miércoles, el motor tiene su hueco en 'Poniendo las calles'. Alfonso García repasa con Carlos Moreno algunas de las principales novedades del sector automovilístico, además de dar algunos consejos y recomendaciones muy efectivas.

Hablando de consumo, en una de las últimas ediciones Alfonso García explicaba en 'Poniendo las calles' si es bueno llenar a tope el depósito de combustible de nuestro coche, una pregunta que se hacía el propio presentador del programa: Carlos Moreno 'El Pulpo'.

Alfonso García respondió a 'El Pulpo' que desde el punto de vista del coche no es mala esta práctica, pero existe un riesgo, que es que el combustible se vierta fuera del coche, ya que conlleva una serie de riesgos importantes: "No es malo, pero siempre que tengas cuidado en no rebasar la boca y provocar un derramamiento de combustible que puede ser peligroso. También hay que tener cuidado, obviamente, porque el precio al que está el combustible es como para tirarlo".

Además, Alfonso García señalaba cuándo es el mejor momento para repostar combustible: "Recuerda, nunca se debe esperar o apurar el depósito, no esperar a que se encienda la luz de reserva. Lo mejor es que cuando esté por debajo de la mitad de su capacidad. Recordemos, que cuanto más vacío esté el depósito de combustible, más se evaporará en su interior".