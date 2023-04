El nuevo bulo informativo que afecta tanto a jóvenes como mayores: "Hay un timo con el que te la cuelan"

Vivimos rodeados de información. La tecnología ha conseguido que tengamos acceso a todo tipo de contenidos que nos cuentan lo que está pasando cada minuto. El problema es que cada vez hay más ruido mediático y más desinformación que llega a nosotros en forma de noticia. Esto hace que en muchas ocasiones no sepamos identificar cuándo esa noticia es real y cuándo es una fake news. Por eso esta mañana en 'Poniendo las Calles' hablamos con Laura del Río Leopoldo, coordinadora de proyectos educativos de Maldita.es, que nos ayuda a entender mejor lo que está sucediendo.

Parece una perogrullada, pero lo más básico es controlar desde diferentes puntos la información: "Contrastar la información, contrastar las fuentes... las prisas están siempre ahí, pero en la base del periodismo lo hacemos como varias veces más. Es lo que nosotros le transmitimos a los ciudadanos. Lo primero es fíjate en las fuentes, si no existe la fuente o ni siquiera sabes cuál es la fuente, porque nos lo manda alguien de mi entorno, pues no me lo creo. Son fuentes de las que me pueda fiar o no sabemos tampoco muy bien de dónde salen, pero también como ciudadanos tenemos una cualidad para poder contrastar".

"Seguro que hay un timo con el que en algún momento te la pueden colar, porque también vivimos muy deprisa y esto es algo que pasa con la información", destaca Laura del Río en 'Poniendo las Calles'. "Cuando tenemos tanto tiempo para contrastar a veces que vamos muy rápido y que en un momento dado nos pilla con la guardia baja y nos puedan meter un bulo", aclara la especialista.

El timo

Laura del Río avisa en 'Poniendo las Calles' que "si hay algo que preocupa" es que "el 50% de los mayores de 65 años no verifica si algo es un bulo, no es porque no tiene los conocimientos necesarios para hacerlo, por eso también está iniciativa es para ponérselo un poco más fácil y por nuestra experiencia en el día a día vamos ya años trabajando en esto". "A la gente que se preocupe por el tema de los timos, es algo que preocupa mucho y es algo que podemos pensar que igual a Pepa más un poco más a los mayores que sí, pero también afecta a los jóvenes. Les da igual y pueden suplantar la identidad en redes sociales para acabar invirtiendo en algún tipo de criptomonedas".