Coque Malla presenta su nuevo álbum 'Aunque estemos muertos': "Hay que sacudirse la rutina y soñar"

Decía Descartes: “Pienso, luego existo”. Es un gran razonamiento. Sabemos que existimos porque disfrutamos con lo que nos gusta, por ejemplo, la música. Tanto como para dedicarle gran parte de nuestra existencia. Y moriríamos, metafóricamente, porque a Coque Malla nunca se le acaben las ganas de vivir de la música “Aunque estemos muertos”, es un título muy significativo.

"Por lo menos siempre intento, artísticamente y en lo personal y emocional es más complicado, pero artísticamente no cuento muertes ni resurrecciones ni nada, trabajo, agarro la guitarra, me centro en el presente y cada vez busco más influencias actuales y nada más, mirar atrás no tiene sentido", así lo ha contado este viernes el cantante Coque Malla en 'Poniendo Las Calles'.

Para Coque Malla es importante volver a renacer con su nuevo álbum: "Sí, si te ocupas de ello y no te vas quedando en tu zona de confort y lo he escrito en redes y lo digo en muchas entrevistas que el lema que siempre he tenido presente que es de David Bowie que dice: 'Si un artista está cómodo en su área de trabajo, es que no está trabajando en el área correcta' y eso lo he tenido muy presente y he salido y he intentado salir, hay una parte de la que no quiero salir, pero sí que cambiando los acordes y los ritmos y demás".

"La manera de trabajar con los músicos, puede hacer que todo cambie y que te sientas más experimental y creativo, y es el disco que más ambiente experimental hay, yo como director musical estoy continuamente innovando y estando con ellos y esta evolución tan brutal no la he visto nunca en un disco mío", así lo ha contado este viernes el cantante Coque Malla en 'Poniendo Las Calles'.

El nuevo álbum de Coque Malla es para dedicárselo a alguien

"Pues claro que sí, dedicárselo a quién queráis. Es un álbum que invita a fantasear con lo más maravilloso aunque no lo tengas y eso me parece sano porque invitar a soñar con lo mejor que te puedas imaginar, aunque no lo tengas es fantástico aunque sea una mentira", así lo ha contado este viernes el cantante Coque Malla en'Poniendo Las Calles'.

Los sueños son algo muy importante para Coque Malla: "A veces es complicado, pero hay que tener muy presente los sueños, no aceptar la derrota, no ser conformista, no decir, esto es lo que hay, esta es mi vida y me conformo con ello, no, no, siempre hay que sacudirse la pereza de encima, a todo, a las amistades, relaciones personales, hay que sacudirse la rutina y seguir soñando", así lo ha contado este viernes el cantante Coque Malla en 'Poniendo Las Calles'.