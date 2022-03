Nuestro coach Rafa Rodrigo habla sobre cómo gestionar las preocupaciones

Seguro que más de una noche no has pegado ojo porque estabas preocupado o preocupada. Posiblemente ahora mismo hay algo que te inquieta o no te deja estar 100% tranquilo.El caso es que da igual que estemos en una pandemia, no tengamos trabajo o tengamos problemas de salud, porque siempre hay algo nos suele preocupar.

Pero ¿cómo podemos afrontar esas preocupaciones para tener paz mental?Hoy nuestro coach Rafa Rodrigo, nos va a hablar sobre “cómo gestionar las preocupaciones”. Así que estate muy atent@ que esto seguro que te interesa, porque nos afecta a todos.

