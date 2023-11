Noel Schajris vuelve a España: "Estoy ilusionado y motivado, hago la música que yo amo"

El cantante Noel Schajris es un cantante, compositor y pianista argentino nacionalizado mexicano y ganador del Grammy Latino. Ha vendido más de 25 millones de discos y también un millón de entradas para sus conciertos desde el lanzamiento de su primer álbum en solitario. Mirando la trayectoria de este artista es que es bastante larga.

Forma parte del dúo Sin Bandera junto a Leonel García, con el que lanzaron cinco álbumes de estudio: Sin Bandera, De viaje, Mañana, Pasado y Una última vez.

Además, logró un éxito internacional enorme cuando algunas de las baladas más importantes de la historia de la música eran en español.

Hay mucha gente que sigue al artista, en sus cuentas, en sus redes sociales hay más de 9 millones y medio de personas que le siguen a diario, ha grabado duetos con John Legend, Luis Fonsi y con Alejandro Sanz, con Alejandro Fernández, con el grupo Reik... Por mencionar algunos.

Noel Schajris está encantado de estar en España, afirma que hacía ya 20 años que no concedía entrevistas a medios de comunicación en Madrid ni en España en general y agradece poder estar poniendo las calles.

A los ponedores, que no duermen, les ayuda mucho la música porque levanta el ánimo: "Muchas gracias, el año pasado hicimos tres shows en Madrid y Barcelona y este año vamos a estar en muchos más sitios, de Europa, además. El público español es también muy latino y es muy bonito la vibra que se siente en Madrid, bueno y en Sevilla participé en la gala de los grammy´s latinos y fue muy bonito, un gran acierto elegir Sevilla, además estuve en un grupo de nuevos talentos y fue precioso de verdad, estoy muy ilusionado y en momento de mi vida de mucha motivación, supongo que es la motivación de la libertad y de trabajar para ti, y no me dejo influenciar por nada, además estoy feliz", así lo ha contado Noel Schajris en 'Poniendo Las Calles'.

'Siempre lo supe' es su nuevo disco, pero también es un proyecto audiovisual: "Uno de esos atrevimientos era ese, hemos sumado un montón de versiones de cosas, y son 7 episodios, cada canción es un episodio y cuenta la historia y tuve al socio ideal, un productor argentino en Hollywood y tiramos la casa por la ventana", así lo ha contado Noel Schajris en'Poniendo Las Calles'.

La música le sirve para sentirse cerca de su madre y su abuela

Noel Schajris también ha vivido momentos difíciles que le han ayudado a inspirarse en la música, su madre y su abuela le ayudaron mucho a dedicarse a la música: "La música te ayuda a conectar con tus seres queridos y tus amores siempre están vivos en tu corazón y en el recuerdo, mi madre falleció en el 2001 un día antes de las torres gemelas y yo me fui a India a ver qué me pasaba, realmente no superé eso tan fuerte que me pasó y en ese momento en el que estaba en la India vi a mi mamá en el espejo que me decía no sufras más, no ves que formas parte de mí si quieres verme estoy en ti mismo y es que es lo que somos, somos parte de ese cuerpo y es que somos parte de ese océano", así lo ha contado Noel Schajris en 'Poniendo Las Calles'.