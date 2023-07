El motivo por el que tu hijo duerme peor: lo que no está haciendo en el día para que coja el sueño más rápido

No es una preocupación baladí. Muchos padres han experimentado la frustración de intentar que los niños se vayan a dormir y permanezcan dormidos. Hay pequeños que no tenían problemas para dormir antes y, de repente, comienzan a tener dificultades cuando algo en sus vidas cambia. Es normal que se despierten varias veces por la noche. Lo que no es normal es que necesiten ayuda para volver a dormirse en cada despertar. Un aspecto que llegado a cierto límite puede poner en riesgo su desarrollo y su salud, por eso en 'Poniendo las Calles' tratamos de encontrar soluciones.









Audio





Hace unos días se ha celebrado la I Jornada sobre Trastornos de Sueño en Pediatría en el Hospital Universitario General de Villalba de Madrid, ha sido organizada por el Grupo de Trabajo de Sueño de la Sociedad Española de Neuropediatría (SENEP). En 'Poniendo las Calles' solemos hablar, siempre que se tercia, del sueño. Carlos Moreno 'El Pulpo' habla con la doctora Eva Arias, pediatra en el Clínico San Carlos de Madrid y experta en temas relacionados con el sueño en la infancia, para indagar un poco más sobre este asunto tan importante para nuestra salud.

Durante esta etapa entraremos a un modo de descanso que tiene dos grandes conceptos de utilidad, el primero se enfoca en ayudarnos a recuperarnos del esfuerzo del día vivido y, en segundo término, tiene mucho que ver, desde la niñez hasta la edad adulta, en generar mecanismos de organización y desarrollo como funciones neurológicas, como explica la doctora en 'Poniendo las Calles'. Se considera que un niño o niña duerme mal cuando lo hace menos de 10 horas, situación que desencadenará que al día siguiente esté irritable y menos tolerante a la convivencia, lo que podría desembocar en aislamiento social.

Hay algo que puede estar faltando en la vida de tu hijo que le hace dormir mal

Otro tema importante en cuestiones pediátricas al dormir es la hormona del crecimiento, se produce específicamente al momento de soñar, así que, si un bebé o niño o niña en edad escolar se desvela, reducirá el tiempo de sueño y, por ende, el tiempo de producción de hormona del crecimiento, situación que afectará su capacidad de crecimiento. Eva Arias señala a Carlos Moreno 'El Pulpo' un aspecto clave en esos problemas a la hora de dormir en los más pequeños, que es clave y tiene que ver con lo que hacen durante el resto del día. Porque dormir es tan importante para el desarrollo como lo es estar despiertos.

Audio





Por eso, los especialistas explican que, para lograr un sueño apropiado, lo principal es crear el hábito, durmiendo todos los días a una hora semejante y despertando todos los días a otra hora semejante. También hay que crear un ambiente tranquilo, incluso antes de irse a dormir, no tener actividades dinámicas en los momentos previos, hacer una cena balanceada sin azúcares ni cafeína, en definitiva, hacer que los últimos momentos del día sean tranquilos involucrando a los adultos para que sirvan de ejemplo a los más pequeños, por ejemplo, reduciendo el uso de pantallas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El emotivo encuentro entre dos madres: la de un bebé donante de corazón y la del niño que lo recibió



El 26 de septiembre de 2021 nacieron en España 851 niños. Uno de ellos fue Luca, el primer hijo de Ana y Jaime, el primer nieto de Marifé, Goyi y dos Antonios. 2.950 gramos de ilusión. 51 centímetros de preocupación. Desde el primer día su madre sabía que había venido a este mundo para hacer algo grande. Hasta que una tarde, en cuestión de décimas de segundos, todo cambia. COPE estrena ‘Luca, historia de un corazón’. Un pódcast que narra en seis episodios la carrera contrarreloj de unos padres para salvar la vida de un bebé de nueve meses con una cardiopatía congénita.