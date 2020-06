El médico de Medicina Intensiva, Gabriel Heras, ha estado con El Pulpo y le ha presentado su libro.

La COVID-19 dejará huella no solo entre los españoles sino en los habitantes de todo el mundo. Los sanitarios, que habían pasado desapercibidos durante años, han sido, por fin, reconocidos como lo que realmente son: unos admirables héroes a pesar de no llevar capa. Son muchos los médicos que han ayudado a salvar miles y miles de vidas; por eso hoy hemos querido hablar con uno de ellos. Se llama Gabriel Heras y es médico especialista en Medicina Intensiva; aunque también ha escrito el libro ‘En Primera línea’ en el que muestra la pesadilla que vivió a causa de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Pero ahí no acaba su historia y es que su UCI, del Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid), fue la que trató al primer enfermo grave de COVID-19. Gabriel estuvo trabajando como el que más hasta que, como muchos otros sanitarios, acabó infectándose: “me pasó mucha factura a nivel físico. La escritura del libro ha sido mi proceso terapéutico porque hemos vivido cosas muy macabras en los hospitales […] se siente mucho miedo. Después de 20 años de profesión nunca había visto a la gente con tanto miedo […] creo que el miedo ha jugado muchas malas pasadas”.

Sin duda, la situación que les ha tocado vivir a todos ellos ha sido, cuanto menos, inhumana. Pero, a pesar de vivir en una pesadilla durante meses, Gabriel ha sabido sacar el lado positivo de todo esto y, por ello, quiso escribir su libro. Además el sanitario le ha confesado a El Pulpo que su escrito fue “una escusa para hablar de cómo deberíamos transformar la sanidad hacia un modelo centrado en la dignidad de las personas”. Y es que el médico no solo se dedica a salvar vidas, también lleva 6 años detrás del Proyecto HU-CI (Proyecto Internacional de Investigación para la Humanización de las Unidades de Cuidados Intensivos: https://humanizandoloscuidadosintensivos.com/es/): “nace tras una reflexión personal sobre si realmente el sistema sanitario que tenemos es el que merecemos. En Febrero de 2014 les preguntamos a la gente cómo querrían que fuese el sistema si pudiesen elegir y nos dimos cuenta de que había que cambiar muchas cosas”.

GABRIEL HERAS EN 'TRECE AL DÍA'.

Gabriel es solo uno de los muchos profesionales que han hecho posible que la COVID-19 haya destruido lo menos posible el mundo tal y como lo conocíamos. Es por ello que, sin ninguna duda, debemos darles las gracias a diario y reconocer la gran labor que hacen cada día para protegernos a todos nosotros.