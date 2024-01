Más de 30 obstáculos en uno de los deportes más duros del mundo 'Spartan Race'

Este jueves ha estado en Poniendo Las Calles el campeón del mundo Alejandro Pareja, es uno de los deportistas de élite más en forma de nuestro país. Alejandro es militar y se acaba de proclamar campeón mundial de una de las modalidades deportivas más duras del mundo, la 'Spartan Race Beast'.

Él mismo lo ha explicado en el programa esta madrugada: "La verdad es que es una de las pruebas más duras del mundo. El último mundial que tuve fue hace un mes, el 10 de diciembre en Abu Dabi y bueno consiste en una prueba de 21 kilómetros, en este caso es correr por el desierto de Abu Dabi, esta vez tocaba en terreno de totalmente en dunas y a lo largo del recorrido hay alrededor de 30 obstáculos. Esos obstáculos pueden ser de anillas, coger pesos y transportarlos, subir por cuerdas... Hay una gran variedad de obstáculos", así lo ha contado este jueves en 'Poniendo Las Calles' el campeón del mundoAlejandro Pareja.

Contado así, parece una simulación de un videojuego, pero es bastante real, Alejandro Pareja empezó con este deporte a finales de 2021: "Fue a raíz de la pandemia, yo dejé el triathlon y quería probar nuevos retos, me enteré de este nuevo tipo de deporte que me gustaba un montón, fue justo cuando entré en el ejército y la verdad es que se familiariza mucho con mi trabajo, entonces a raíz de ver vídeos me gustó mucho, todo lo que se hace en realidad y en octubre de 2021 corrí mi primera Spartan Race", así lo ha contado este jueves en 'Poniendo Las Calles' el campeón del mundo Alejandro Pareja.

¿Por qué se llama 'Spartan Race'?

El nombre viene de los espartanos porque es una de las carreras más duras del mundo: "Hay un campeonato mundial que se hace anualmente en Grecia, justamente en Esparta que es la cuna de la Spartan Race y viene de ahí, además, justo este año en grupos he quedado campeón del mundo que fue a principios de diciembre, ósea que ha sido un año bastante completo, intenso y bueno", así lo ha contado este jueves en 'Poniendo Las Calles' el campeón del mundo Alejandro Pareja.

Aún así no es la primera vez que consigue el premio: "Una satisfacción enorme y gracias al apoyo que tengo en el trabajo, el apoyo de patrocinadores, siempre se necesitan más ayudas, porque al final no es un deporte que sea muy vistoso y se necesitan muchas ayudas de patrocinadores para poder ir a la competiciones y poder participar, pero bueno, la verdad es que, agradezco mucho el apoyo que tengo y gracias a eso puedo llevar a cabo los sacrificios diarios", así lo ha contado este jueves en 'Poniendo Las Calles' el campeón del mundo Alejandro Pareja.





Aún así es un deporte bastante nuevo y en España ni siquiera existe una asociación de 'Spartan Race'; "Yo en particular puedo seguir yendo a las competiciones y participar gracias a los patrocinadores que tengo, es gracias a ellos que consigo poder pagar alojamiento, equipación, viajes...Y siempre buscando un poco más para poder seguir mejorando y poder mantener la línea", así lo ha contado este jueves en 'Poniendo Las Calles' el campeón del mundo Alejandro Pareja.

A pesar de que a Alejandro le encanta este deporte no dejaría el ejército porque su trabajo principal es estar en el ejército y tiene mucha suerte ya que, le ponen facilidades para poder practicar para las carreras a la vez que desempeña su labor en el ejército.