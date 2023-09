La madre del niño con autismo abandonado en un bus en Madrid explica su preocupación: "¿Despiste?"

Seguro que estos días se te ha encogido el corazón si has escuchado o te han contado esta noticia: “Un niño con autismo es abandonado en un autobús escolar y aparece seis horas después”. A cualquier padre nos hubiera dado un infarto si nos llama la policía y nos dice que nuestro hijo no está en el colegio pero es que, además, se da el agravante de que este niño tiene una autismo y una discapacidad reconocida del 45%.

Leo, que así se llama este pequeño, es el segundo de tres hermanos, tiene 11 años y va a un centro de educación especial en Leganés... El pasado lunes 11 de septiembre su madre, como hace todos los días, lo dejó en la parada de la ruta escolar a las nueve y media de la mañana... lo tenía que haber recogido en torno a las tres de la tarde, pero es que Leo no llegó nunca al colegio, se quedó dormido en el autobús y nadie se dio cuenta de que no bajó, pero es que hay más cosas que le ponen a uno la piel de gallina en esta historia. La historia de lo que pasó y también cómo se encuentra ahora Leo, lo ha contado Paula Aparecida, madre de Leo, una brasileña de 40 años que lleva ya la mitad de su vida viviendo en Madrid, y ha estado con el Pulpo en 'Poniendo Las calles'.





Audio





Escuchar de la monitora de la ruta escolar que no sabía dónde se había bajado Leo dejó muy preocupada a su madre, además que el autobús tenía solo 50 plazas: "No consigo dejar de imaginar a mi hijo solo, no entiendo lo que pasó, no entiendo cómo puede haber, como dice el director del colegio como un 'despiste', cómo se puede considerar eso un 'despiste' ", así lo ha contado hoy la madre de Leo en 'Poniendo Las Calles'

La madre de Leo ha denunciado el caso ante las autoridades educativas

"Leo es el segundo de tres niños y mis hijos están muy asustados, hasta la pequeña , que se asustó mucho, desde que vio que Leo no estaba y creía que había desaparecido no se separa de su hermano y el hermano mayor tiene muchísima rabia y me dice que no quiere que le mande al colegio porque tiene miedo que se olviden de él", así lo ha contado hoy la madre de Leo en'Poniendo Las Calles'

Este incidente con Leo ha llevado a la Comunidad de Madrid a abrir un expediente tanto al colegio como a la empresa de trasnportes pero aún así, Paula, la madre de Leo ha denunciado el caso ante las autoridades educativas: "Esto me pasó ya otra vez, la primera vez no lo denuncié porque había un monitor en el autobús y era nueva la monitora y no sabía si mi hijo estaba allí. He denunciado esta vez porque quiero una respuesta, quiero que los monitores que cuidan a nuestros hijos estén preparados, yo estoy luchando por el caso de mi hijo, pero también por los demás, para que no le pase a ningún niño más, quiero que paguen por lo que han hecho y si hasta los padres tenemos que tener una preparación mental, imagínate los que tienen una enfermedad", así lo ha contado hoy en 'Poniendo Las Calles' la madre de Leo.

