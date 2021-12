Los cantautores despolitizados

A principios de los ochenta, en los años en los que se desarrolló el fenómeno conocido como Movida, una serie de cantautores compartieron espacio en las emisoras de radio y en los programas de televisión con los modernos, los roqueros, los heavies, los cantantes melódicos y otras especies. El escritor y periodista Javier Menéndez Flores los recoge en su nuevo libro, Madrid sí fue una fiesta. La Movida, y mucho más, de la A a la Z, y hoy nos acompaña para hablar de ello.

Un ejemplo de estos artistas de los que nos ha hablado es Hilario Camacho, un compositor que no solo le encanta al Pulpo, sino también al autor de este libro. Él lo define como “un cantante delicioso y al mismo tiempo tristísimo” pero la emoción que levantaba no le impedía contar con adeptos. “Era una tristeza adictiva. Le escuchas, te entristeces pero lo no puedes dejar”, nos ha explicado el periodista.

También nos ha contado que Camacho comenzó “haciendo una canción protesta” en la que se quejada “desde el rock”. De hecho nos ha contado que compuso para “Cucharada de Manolo Tena”. Sin embargo, sus inicios no fueron en este género musical. Algo que nos ha explicado Javier Menéndez Flores: “El venía de un grupo de canción de autor pero le tiraba el rock”. De hecho, Hilario Camacho fue uno de los afortunados que “compuso un par de canciones con Sabina”. Sin embargo, según nos ha contado Javier Menéndez Flores, la suerte a Hilario Camacho se le acabó ahí ya que “la verdad es que no fue un autor que tuviera suerte”. Se refiere a que no fue popular a nivel comercial, algo que el autor achaca a que “quizás él no se quiso vender de ninguna manera. Él fue fiel a su seña de identidad, a su manera de entender la música y no se salió de ese raíl”. Características de uno de los tantos cantautores de los que nos habla hoy Javier Menéndez Flores y que caracterizaron la música de la Movida Madrileña.