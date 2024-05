La locura con Taylor Swift en el Bernabéu a través de la autora de un libro de la artista: "Iremos a Múnich"

Al teclear la letra 'T' en las plataformas de música, directamente sale ella, Taylor Swift. En estos días, la artista tiene la capital de España revolucionada con los dos conciertos que va a ofrecer en el estadio Santiago Bernabéu, hoy y mañana. Los hosteleros de Madrid estiman en 10 millones de euros el impacto económico que le va a suponer a la ciudad, 10 millones cada uno de los días, osea, 20 millones en total.

Para entender este fenómeno, Carlos Moreno "El Pulpo" ha charlado esta noche con Patricia Agüero. Ella es una influencer (@patriciasinprisa) que tiene decenas de miles de seguidores en redes sociales y, ahora, ha publicado un libro por su artista favorita: 'Taylor Swift. La ERA de la generación Swiftie'.

El fenómeno Taylor Swift

A las 20:00 horas del miércoles 29 de mayo la cantante estadounidense Taylor Swift subirá al escenario del Santiago Bernabéu para el primero de sus conciertos en España para los que, lógicamente, ya no quedan entradas; y miles de fans, conocidos como 'swifties', se concentran desde hace días en los aledaños del estadio del Real Madrid.





Hace 13 años que la artista estadounidense no pisa suelo español.El último concierto que dio fue en 2011 en el WiZink Center. Desde entonces el fenómeno Taylor Swift no ha hecho más que crecer hasta tal punto que hay universidades, como la de Harvard o la de Berklee, en Boston, donde se estudia su música y su modelo de negocio, porque esta chica de Pensilvania mueve millones y millones de dólares.

Los 'swifties'

Ahora mismo la cultura del pop no se puede entender sin Taylor Swift y sin los swifties, que son sus seguidores acérrimos que han creado casi una filosofía de vida en torno a su cantante preferida: crean comunidades de fans, se intercambian pulseras que hacen ellos mismos, se visten como ella....





Muchos de ellos ya se encuentran en las proximidades del Santiago Bernabéucon los nervios a flor de piel porque se acerca la hora en la que podrán ver, por fin, a su ídolo en directo. Dos conciertos para los que se esperan120 mil personas. Además, se ha hecho viral un consejo de una fan, que ha acudido a varios conciertos de la artista, en el que recomienda ir con pañales para no tener que ir al baño y no perderse ninguna canción.

El libro de viñetas de Taylor Swift



Un artista suele inspirar a otros artistas. El hecho de que a un músico le atraiga la idea de crear música viene a partir de la escucha de otras personas que ya han estado en su lugar con anterioridad. Pues con nuestra invitada ha pasado algo parecido. A partir de las canciones de la cantante, ha creado un libro en el que representa lo que le hace sentir cada una de ellas.





Patricia Agüero le ha contado a Carlos Moreno "El Pulpo" que está deseando que llegue ya el concierto, pero con calma: "Yo voy sin expectativas y muy tranquila, con el objetivo de pasármelo bien. Sé que voy a llorar, a gritar, voy a intentar no quedarme muy afónica... Pero lo único que espero es entrar en esa máquina del tiempo, con la que yo he crecido y me he hecho una persona adulta. Será una experiencia única, aunque luego iremos a Munich con unos amigos".