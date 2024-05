De Haro, sobre el fenómeno Taylor Swift: "La aman porque, bajo la máscara, hay un corazón roto"

Audio

¿Por qué hay gente que se gasta casi todos sus ahorros en venir desde Tokio o desde cualquier rincón del mundo para ver a una catante, que Taylor Swift no deja de ser una cantante, con un gran espectáculo, con un montaje que requiere decenas de trailers, con un juego de luces y de sonido que te deja sin sentido.

Pero no puede ser solo eso. ¿Por que la gente se pone pañales para no perderse un segundo, por qué hay ya gente el Bernabéu esperando cunado el primer concierto va a ser el miércoles? Pero qué les da? No voy yo a resolver y responder a esa pregunta en dos minutos de radio. Pero lo que está claro es que Taylor Swift derrumba todos esos lugares comunes que dicen que a la gente joven todo les aburre, nada les motiva.

Cuando algo les interesa, cuando algo les atrae vaya si se mueven. Taylor Swift no hace discursos pero canta y cuenta historias. Y hay historias que atraen, que les dan a los jóvenes razones para hacer sacrificios. T.S le calla la boca a todos esos moralistas y bocasamargas que pinta una generación pasiva. El problema no es de la generazión Z, o M o K. El problema es de los adultos que en la mayoría de los casos no tienen ninguna historia que contar que merezca la pena. ¿Qué les da Taylor Swift? ¿Qué nos da? Es guapa pero las conozco más guapas, baila bien, hay muchas otras que bailan bien, ha sabido convertirse en un buen producto, hay otros productos por los que no se sacrifica tanto, por los que no se sacrifica nada.

Dice Taylor que puede hacer todo lo que tiene que hacer con un corazón roto, puede ser productiva, puede fingir, pero está fatal y echa de menos un amor que la ame para siempre.

No será que aman a Taylor por esto, por qué se siente reconocidos, por que debajo de todo, debajo de la máscara que nos piden a todos llevar, hay un corazón roto que quiere ser amado para siempre.