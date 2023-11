Llega la borrasca Frederico a España para un cambio radical del tiempo en varias zonas: "Como otros frentes"

No es casualidad que las borrascas lleven nombres propios. Es una medida para facilitar a la población su identificación. También ayuda a los meteorólogos a seguir el desarrollo de estos fenómenos meteorológicos con un cierto orden. No se aplica una denominación a todas, solamente a aquellas que superen los 90, 100 o 110 km/hora y puedan causar un impacto importante en la sociedad. Este jueves, Carlos Moreno 'El Pulpo' ha conocido en Poniendo las Calles que se avecina otra en las próximas horas sobre España y el nombre no le ha dejado indiferente.

A pesar de las lluvias, las temperaturas no son frías esta semana, ni en Galicia ni en casi ningún otro lugar de España. Hubo hasta noches tropicales en el País Vasco, con mínimas que no han bajado de 20 grados en Elgoibar, Zumaia y el cabo deMachichaco. En Molina de Aragón, en Guadalajara, que siempre solemos nombrar por las heladas, la mínima estaba en los cinco grados positivos. Por no hablar de los 30 grados que se han alcanzado en la Comunidad Valenciana o la provincia de Málaga y que se han superado con creces otro día más en Canarias. También estamos teniendo nieblas cerradas.

Cambio radical de tiempo

Sin embargo, a partir de ahí ya es probable que se acabe este prolongado veranillo de San Martín y que a partir del lunes que viene se inicie un descenso de las temperaturas. Lo curioso, y eso todavía habrá que esperar un poco para confirmar, es que a mediados de la semana que viene estemos en temperatura por debajo de las que corresponderían para esa fecha de noviembre. Es decir, en 7 días pasaríamos de tener más calor de lo habitual a tener ya un ambiente de frío, sobre todo en la mitad norte de España. Ya lo vienen avisando varios meteorólogos en COPE esta semana.

Todos los días hablamos del veranillo de San Martín que tenemos en casi todo el país. Pero tenemos una zona de la Península, el noroeste, donde lo que están viviendo es una auténtica sucesión de frentes que sobre todo descargan en la comunidad gallega. Las lluvias hasta el viernes no darán una tregua en Galicia. Prácticamente, no ha dejado de llover durante las últimas semanas en Galicia. Algunos de sus ríos ya se han desbordado, como el Besteiro y el Belelle, en Neda en la provincia de La Coruña. Y la borrasca que entra prolongará estas lluvias.

La borrasca Frederico

"Viene una nueva borrasca que se llama Frederico y esta borrasca nos va a dejar un frente en España", avisaba Silvia Ortiz a Carlos Moreno 'El Pulpo', "este frente que nos envía será al norte de la península, pero no tan fuerte como otros frentes anteriores": "Además, sigue el ambiente este cálido en general y caluroso, incluso en algunas zonas de España, donde estrenaremos la segunda quincena de noviembre con 30 grados a la sombra". "El frío nos espera para la semana que viene, todavía no va a venir", señala sobre esa llegada del gran cambio que se espera.

Daños ocasionados por la borrasca Bernard el pasado 22 de octubre en un invernadero de Chipiona (Cádiz).





Continuó explicando que "vamos a tener avisos de nivel amarillo por oleaje en las costas del norte de La Coruña, de Lugo y de Asturias y fuertes rachas de viento también": "Esta borrasca nos traerá nieblas, que ya las tuvimos en el interior de Mallorca, en las costas de Andalucía y en los valles extremeños". "En cuanto a las temperaturas", apunta, "pues son inusualmente altas para la época, pero llegaremos a los 19 grados en Madrid, a los 25 en Sevilla, Málaga y Córdoba y en el noreste peninsular llegarán a los 18 grados".