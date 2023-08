Las olas fantasma, el fenómeno del mar al que prestar atención este verano: "Te puedes ahogar"

A todos nos gusta ir a la playa o a la piscina para paliar el calor que hace en estas fechas en nuestro país. Sin embargo, la falta de precaución, entre otras razones, provocan cientos de muertes por ahogamiento cada año. Para que te hagas una idea, en 2022, fallecieron 394 personas en espacios acuáticos y, este verano, aún sin terminar, vemos como la cifra va en aumento. Si bien la concienciación ha crecido, se siguen produciendo demasiadas imprudencias. Para explicarnos cómo debemos actuar y a qué factores tenemos que prestar mayor atención, Miguel Assal, agente de emergencias, ha estado en 'Poniendo Las Calles' con Beatriz Calderón.

Audio





Una de las claves para evitar accidentes es tan sencilla como prestar atención a la señalización de banderas. Como si de un semáforo se tratara, contamos con la verde, la amarilla y la roja. Si bien la primera significa que te puedes bañar sin ningún tipo de peligro, la segunda ya te está marcando que debes guardar cierta precaución y mantenerta cerca de la orilla. Y, como no, la que prohíbe la entrada al mar es la roja. Y fíjate en este dato: si te bañas cuando está indicada esta bandera, nadie, ni los socorristas, están obligados a ayudarte en caso de emergencia.

Y si no puedes llegar a la orilla, uno de los motivos pueden ser las corrientes, las cuales se llevan muchas vidas por no saber cómo actuar y entrar en pánico. Por eso mismo, ¿qué debemos hacer? Pues bien, las corrientes no son infinitas, por lo que si no eres un experto nadador, con tal de dejarte llevar y flotar, la propia corriente te acercará a los laterales. Allí, cuando te encuentres las de retorno, es cuando debes nadar. Pero las corrientes no son el único peligro, también están las olas fantasma. Estas aparecen de repente de la nada. Y, si te envuelven y no sales a tiempo, pueden llegar a costarte la vida. Miguel Assal, agente de emergencias, ha explicado en 'Poniendo Las Calles' qué son y la forma de identificarlas.

Audio





El corte de digestión, ¿mito o realidad?

Desde pequeños, nuestros padres siempre nos han dicho que tenemos que esperar unas dos horas después de comer para meternos en el agua ya que, si entrábamos antes, nos podía dar un corte de digestión. Pues bien, esta teoría tan extendida, en realidad, no es cierta. Lo que ocurre tiene otro nombre: síndrome de hidrocución. Este consiste en un cambio brusco de temperatura que experimenta el cuerpo a causa de una inmersión súbita en el agua, lo que puede provocar naúseas, mareos e incluso un síncope.

Lo que está claro es que conocer los riesgos que existen alrededor del agua, sea playa o piscina, es fundamental para tener unas vacaciones tranquilas y sin sustos. Y, para eso, es fundamental estar atentos a las recomendaciones y, en el caso de tener personas mayores o niños a nuestro cargo, no quitarles el ojo de encima. Ante todo, precaución. Con esta clave, que podemos llevar a cabo todos, conseguiremos salvar muchas vidas.