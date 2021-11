Javier Menéndez Flores presenta al Pulpo su libro sobre la Movida Madrileña

Javier Menéndez Flores, periodista y escritor con más de quince títulos en su haber, entre novelas, biografías y ensayos, y ponedor desde hace ya años, acaba de publicar con el sello Libros Cúpula (Planeta) un completísimo y hermoso libro sobre la Movida, Madrid sí fue una fiesta. La Movida, y mucho más, de la A a la Z, que se presenta como un regalo ideal para estas Navidades. Este martes, Javier se ha dado un madrugón para hablarnos de su libro, como debe ser.

Ha mantenido una bonita charla con El Pulpo, en la que le ha respondido cómo escribe tanto. “Es mi trabajo, ¿qué remedio, no? Imaginate si no” a respondido entre risas. A esta contestación le ha acompañado otra más seria sobre de dónde le viene la inspiración. “Yo hago mío aquello que una vez me dijo Serrat: 'que la inspiración te pille trabajando'. Yo me siento a la mesa y me pongo a trabajar”.

Durante la pandemia surgió su libro. Sin embargo, no niega que no hayan sido tiempos difíciles y que el futuro no sea mucho mejor. “Lo hemos pasado muy mal y ya veremos porque vienen mal dadas”. No obstante, también asegura que lucharemos para salir de ella. “Ahí estaremos para hacerle tiempo”.

También nos ha hablado sobre su libro, Madrid sí fue una fiesta. La Movida, y mucho más, de la A a la Z, un libro en el que habla de la Movida Madrileña, un acontecimiento histórico del que cree la gente no sabe demasiado. “Yo creo que todo el mundo cree saber qué es la Movida. Ahora, no sé muy bien si saben exactamente qué fue la Movida”.

Según Javier Menéndez, se nos ha vendido este hecho como un movimiento, “cosa que no fue tal”. Y como algo en lo que participaban las clases altas. “Algo muy elitista, en el que estuvieron Almodóvar, Radio Futura, Alaska y los Pegamoides, Los Secretos, Nacho Pop y poco más”.

Sin embargo, como afirma el escritor, esto no acaba de ser del todo cierto, algo que intenta dejar claro en su libro. “Lo que viene a reivindicar es que la Movida fue un estallido de libertad, una primavera superlativa que sucede durante un larguísimo invierno”. No es para menos, la Movida Madrileña duró las cuatro décadas de dictadura franquista y en ella surgieron varios artistas, como nos ha explicado Javier Menéndez. “En ese ambiente en el que los ciudadanos toman los espacios públicos, es decir, las calles, las plazas, los bares de copas, las salas de conciertos, los restaurantes, hay una serie de aristas que ya venían rodados y otros artistas emergentes”. Y al final, en este panorama se produce el fenómeno conocido como Movida del que Javier Menéndez Flores nos habla en su último libro.