Javier Iriondo habla sobre la universidad de la vida: "Tu pasado es un trampolín, no una excusa"

Este miércoles ha estado en'Poniendo Las Calles'Javier Iriondo. Es uno de los ponentes más aclamados en la actualidad, con infinidad de conferencias realizadas en más de 10 países sobre superación, motivación, desarrollo personal y liderazgo. Y es también ponente y colaborador de mentes expertas. Es verdad que su experiencia como deportista profesional en América y como empresario en diversas áreas de negocio, pues le han hecho llegar al liderazgo y al éxito, además de ser autor de varios libros de éxito, como por ejemplo su gran 'best seller' 'Dónde tus sueños te lleven'.

Animar desde los buenos mensajes a la gente es muy importante: "Yo me presento muchas veces como catedrático de 'ostiología', se aprende a base de tortazos y no hay nada como la universidad de la vida porque a veces pensamos que esas cosas que nos ocurren no le pasan a los demás y tenemos esa exclusividad en el problema. Y en mi vida ha habido tortazos espectaculares. Sí, conozco el éxito, pero también el fracaso... Conozco el triunfo, la derrota, y también he pasado por unos cuantos infiernos", así lo ha contado Javier Iriondo en 'Poniendo Las Calles'.

Es todo esto lo que te permite poder conectar con alguien, es decir, la experiencia personal permite que podamos conectar con alguien que pueda estar sufriendo, cuando todo sale mal y por ahí, dice el profesional, pasamos absolutamente todos: "Son los momentos que necesitamos escuchar los mensajes, pero no los superficiales, tenemos que profundizar mucho más, porque las tiritas no valen para las heridas profundas y a veces duele mucho y es difícil salir de ahí, necesitamos a alguien que nos ayude a conectar y a comprendernos, sino, esto te lleva al vacío, al dolor. Y hay que salir de ahí, porque si no, nos enterramos en nosotros mismos", así lo ha contado Javier Iriondo en 'Poniendo Las Calles'.





La experiencia es eso que aprendes después de haberlo hecho mal y te hace más humano, te hace más sensible y te enseña a tener más cuidado y por eso se tiene que aprender: "Al final, cada unos tenemos una historia, la historia es tu pasado, tu biografía y al final tienes que aprender de tu propia biografía, no soy partidario de que todo tiene algo positivo, pero desde el dolor, hay que pensar, qué he aprendido o qué me llevo de esta experiencia", así lo ha contado Javier Iriondo en 'Poniendo Las Calles'.

No hay que quedarse en el pasado, siempre hay que avanzar hacia el futuro

Siempre todo se puede transformar para quitar tu pasado de tu futuro, para que sea un trampolín, no una excusa: "Vamos cargando con aquel que fuimos, pensando que ya no se puede cambiar porque es que soy así, y eso es una mentira, ya no eres quién eras, has pasado muchas cosas, pero es mejor hablar de quién serás, como podemos cambiar eso, entonces ahí es cuando creas una posible visión de lo que puedes hacer o empiezas a tener ilusión, hay otro tipo de energía y necesitamos ver lo que va a ocurrir, cuando crees más en el futuro, tienes muchas más posibilidades", así lo ha contado Javier Iriondo en 'Poniendo Las Calles'.