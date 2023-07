Ismael Serrano presenta la canción de su vida: "Compartir canciones con la gente lo compensa todo"

Cada uno de nosotros tiene una banda sonora de su vida. En una época puede estar protagonizada por melodías más tristes, en otras ocasiones pueden ser temas de fiesta, y podríamos seguir así con un largo etcétera. Lo que sí que está claro es que las canciones cuentan historias que, en muchas ocasiones, nos llegan al corazón. Ismael Serrano es de este tipo de artistas, de los que crean relatos que se acaban convirtiendo en memoria colectiva. En este momento, el madrileño se encuentra presentando su nuevo tema, 'La canción de nuestra vida', que sirve como carta de presentación para el disco que, próximamente, saldrá a la luz. Sobre este single y mucho más ha hablado en 'Poniendo Las Calles', con Carlos Moreno 'El Pulpo'.

Audio





Tenemos que remontarnos a 1997, año en el que Serrano publicó ‘Atrapados en azul’, un disco que, de un día para otro, lo convirtió en un referente musical en España y en América. En él se encontraban canciones que echaban la vista hacia el pasado para rendir cuentas desde el presente. El single que marcó un antes y un después en su carerra fue miraban atrás "Papá, cuéntame otra vez". De esto han pasado ya 26 años, y ahí sigue, dieciséis álbumes después, más el que está en camino, derrochando felicidad en los escenarios de medio mundo.

Y es que, si para él antes viajar era la parte más bonita de su trabajo, desde que fue padre, por partida doble, el salir a la carretera es la parte que le resulta más complicada. Lo que antes era pasar tres meses lejos de casa, ahora se ha convertido en un mes porque, como él mismo expresa: "He sabido lo que es echar de menos". Pero son más las alegrías que las tristezas, de hecho, son sus dos hijos los que le han servido de inspiración en su carrera artística. Y en este nuevo proyecto no iba a ser diferente. Porque el tema que nos presenta, "La canción de nuestra vida", no deja de representar su propia búsqueda de esa canción que le describa. Así lo explica Ismael Serrano en 'Poniendo Las Calles'.

Audio



‘La canción de nuestra vida’ es una oda al pasado, presente y futuro. Sin embargo, el cantautor madrileño confiesa que su mente suele estar más centrada en el futuro, si bien es consciente de que lo más importante es vivir en el presente. Presente en el que ir cumpliendo años no es un factor que ayude a mantenerse en ciertas profesiones. Según él, a veces no se es lo suficientenemente justo con los artistas veteranos. Esta reflexión también aparece en el nuevo disco, que será lanzado próximamente, en la canción que lleva como título "Los amantes invisibles".

Ismael Serrano es un tipo de autor de los que, cada vez, se ven menos. "La canción de nuestra vida" es un claro ejemplo de que aún nos queda mucho artista por conocer y, como el propio tema da a entender, hay un final abierto, continuará. Y nosotros estaremos bien atentos para descubrir las nuevas historias que nos tenga que cantar el madrileño.