Hugo Salazar no es solo cantante: “Todo trabajo tiene su cara oculta”

En Poniendo las Callesnos gusta mucho la música. Hay personas que pasan por tu vida y parece que te han robado la energía, pero hay otras que son todo lo contrario, que cuando las conoces tienes la sensación de que te han aportado cosas positivas. Hoy nos ayuda a Poner las Calles, un artista que no es la primera vez que nos visita. La última visita nos dejó con muy buenas sensaciones y muy buen rollo, digno de decir que queremos un segundo plato de él. Acaba de publicar su primer sencillo del que será su nuevo trabajo. Él es Hugo Salazar.

“A mi cuando me preguntan con que estilo me identifico más, sin duda, en los tiempos que corren y como está la sociedad, algo positivo, algo que cuando la gente vaya a trabajar, no les de ganas de tirarse por un puente.” - explica a Carlos Moreno 'El Pulpo'. Hugo se define como oyente habitual de COPE, de Deportes COPE, tanto Tiempo de Juego como El Partidazo de COPE, declarándose muy fan de Paco González.

El artista compagina la música, la cual tiene una cara oculta, dado que no siempre es promoción y conciertos, sino que tiene una fase de elaboración de canciones, de preproducirlas, de consensuarlas con la compañía discográfica con tu productor, con el tiempo libre, del cual casi ni dispone, pero que le ha permitido terminar una carrera universitaria y ser nutricionista, pasando consulta en Sevilla con su bata blanca. “Me he encontrado situaciones muy extrañas, desde la persona que no se puede callar y desde un principio te dice que te conoce, hasta otra que durante la consulta, sobre todo la primera, donde suelo estar una horita con el paciente, se esperan al final para decírtelo.” - cuenta entre risas el artista.

Hugo Salazar se define como un “culo inquieto”, por ello su doble profesión. “Yo tengo un día libre y mi pareja se mosquea conmigo porque me invento algo para hacer. Yo tengo que estar todo el día haciendo algo. Una psicóloga me dijo que tengo muchos pensamientos en la cabeza a la vez, por lo que no retengo las cosas. Yo me catalogo como una persona muy despistada.” - comenta el compositor.

“Cuando compongo una canción, la compongo, la dejo en mi móvil, le hago los cuatro o cinco retoques y la grabo. Por ello hago anotaciones cuando voy a las primeras entrevistas o promociones, porque se me olvida la letra, se me va la olla. En casa no me gusta cantar mis canciones, canto de todo menos lo mío. Por ello tengo que venir con mi chuleta.” - explica el artista. “Yo nunca te diré o nunca podré presumir de tener una gran voz, pero es mi rollo y así la parí yo, yo no puedo negar de eso. La parí así, la inventé así, salió así de mi, con las vueltas que uno le da.”

Hugo Salazar fue en su momento semifinalista de Operación Triunfo de la segunda edición. Mucha gente le sigue ubicando en aquel momento de su vida. “Fue una etapa maravillosa, lo recuerdo con mucho con mucho cariño, nunca renegaré de algo tan especial. Se me llena la boca cuando hablo de ello.” - reconoce el artista.

Lleva Andalucía por bandera, tierra de la que está muy orgulloso. “Yo no soy objetivo a la hora de mi tierra, no soy objetivo al hablar de Andalucía, no soy objetivo al hablar de mi ciudad, de mi barrio El Barrio Santa Cruz, no soy objetivo cuando hablo de las playas de Cádiz, porque parte de vida también la ha pasado allí, en Conil de la Frontera. Me pongo como el típico pesado que se cree que lo mejor es lo suyo, aunque también son bonitas otras zonas de España.” - reconoce orgulloso el artista.

Para el artista sus padres son muy importantes, personas a las que le debe todo. “En mi casa siempre se ha dado el matriarcado. Mi padre era lo que antes se decía viajante que ahora es representante de textil-hogar y pasaba muchos días fuera, no sabía lo que era jugar con él y lo veía como “el enemigo en casa”. Estos últimos años nos hemos unido más y una de las cosas que más nos une es el Betis.” - finaliza el cantante.