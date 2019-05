Hugo Salazar nos presenta "180"

Si hay algo que tiene la carrera de un artista es que es de fondo. No vale de nada llegar el primero a una meta si no vuelves a plantearte comenzar la siguiente. Por eso hay que pensar que cada disco es un nuevo punto de partida hacía un viaje que no siempre está claro donde te va a llevar. Quien hoy nos acompaña se dio a conocer en la segunda edición de Operación Triunfo. Es decir que ya ha pasado un tiempo. Y desde ese momento hasta ahora no ha parado de ofrecernos nuevos retos. 5 álbumes de estudio, multitud de conciertos, colaboraciones, singles y sobre todo mucha música. Algo que muchas personas han podido comprobar en sus más de 500 conciertos en directo. Hace unas semanas sacaba al mercado su nuevo trabajo llamado “180” y hoy le hemos invitado a poner las calles y a que nos cuente que hay detrás de este proyecto.