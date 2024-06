La historia de superación de Jesús peleando contra un trastorno de la personalidad y las drogas: "Soy feliz"

Hoy vamos a hablar de la importancia del lenguaje. Las palabras tienen un poder increíble. Pueden levantar el ánimo y ayudar a mejorar la vida de una persona. Y también tienen el efecto contrario. Por eso en el Congreso de los Diputados se votó con unanimidad la eliminación de la palabra disminuido en las Constitución Española. En el artículo 49 se ha cambiado este término por el de 'persona con discapacidad'.

Por ello, esta noche hemos hablado con Jesús Ángel Sánchez. Él ingresó por rasgo límite de la personalidad y trastorno de conducta en un centro de atención especializada. Concretamente en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, en Madrid, que es el más grande de España en tratamiento de la Salud Mental y la Discapacidad Intelectual. A su problema se sumó el contacto con algunas drogas, y esto terminó afectando al trato con su familia. Fue en 2011.

Debemos concienciarnos

Es erróneo presuponer que una persona con discapacidad rendirá menos en su puesto de trabajo, pero lo que es una realidad es que en el mundo laboral las personas con discapacidad registran mayor desempleo y menores ingresos que las personas sin discapacidad. Con frecuencia están relegados a trabajos de bajo nivel y pocos ingresos, algo que, afortunadamente, poco a poco va cambiando.





Por ejemplo, en Ávila se hizo un seguimiento y desde 2010 unas 400 personas con discapacidad han firmado un contrato laboral gracias a los itinerarios de empleo de la Fundación Once a través de Inserta empleo. Hay que destacar que en las crisis económicas las personas con discapacidad son las primeras en ser despedidas y las ultimas en volver a ser contratadas.

Es la situación que se dio cuando llegó la pandemia, pero también está empezando a cambiar. A lo largo del año 2023, se han conseguido firmar 49 contratos laborales dirigidos a personas con discapacidad en Ávila. Y es que, las empresas abulenses recurren a las personas con discapacidad para los puestos con menor responsabilidad, una situación que cambia una vez conocen los beneficios que reportan estas personas en el entorno laboral.

La importancia de ser felices

El adjetivo feliz lo buscamos todos. Ser feliz consiste en dar lo mejor que puedes dar y hacer las cosas de la mejor manera posible. Ser nuestra mejor versión implica cambiar, crecer, transformarnos, avanzar, libertad... Lo más importante de nuestra vida es nuestra felicidad y nuestra manera de vivirla. Así viviremos una vida más consciente, saboreada, tranquila, positiva y feliz.

Y es verdad que muchas veces nos encontramos con escollos y obstáculos que nos impiden encontrar ese sentimiento de felicidad que tanto buscamos, porque no es una sensación que sea para siempre. Tenemos momento felices, otros en los que estamos en un estado neutro y también nos llegan esos momentos tristes.





Sin embargo, pese a todo lo que ha pasado nuestro protagonista de hoy, el dice que ha encontrado la felicidad: "Me encuentro y considero que soy feliz, disfruto cada día y la verdad que estoy contento y me encuentro muy bien. Y es que lo tengo todo: Tengo la familia, tengo pareja, tengo trabajo... Y entonces eso me supone poder decir que soy feliz".