Un ganadero de Asturias avisa de un "desastre monumental" que ocurrirá para los turistas: "Va desapareciendo"

Uno de los problemas a los que se enfrenta actualmente es la falta de relevo generacional y, como consecuencia, la falta de persona. Esto no solo afecta a la cadena de producción, si no que el turismo también se resiente. Fernando Marrón, ganadero y coordinador regional de USAGA en Asturias, lo explica en Poniendo las Calles.

Para que te hagas una idea, en España existen unas 900.000 explotaciones agrícolas, según el último censo agrario del INE del año 2020. En el 67% de ellas, el jefe de la explotación es mayor de 55 años, y solo en el 4% es menor de 35. El problema es una realidad con estos datos palmarios.

??Sale a dar un paseo por su pueblo en Asturias y no da crédito a lo que encuentra en la calle: "Merodeaba" ?? https://t.co/nhSNaykLKo — COPE (@COPE) June 13, 2024

Fernando se presenta como "un ganadero de 60 años, llevo una explotación aquí en Asturias, concretamente en salas, en poles": "Es una ganadería de leche en extensivo y soy uno de esos ganaderos de más de 55 años, pero el problema que tenemos ya no es que se fije población en el medio rural, sino que se están marchando los jóvenes que se han incorporado".

Un "desastre monumental"

"El problema que hay es que debido a la falta de rentabilidad y a bueno, pues a las condiciones tan duras que se nos están imponiendo por unas cosas y otras, no tiene ningún aliciente seguir produciendo", explica el ganadero, "y muchos de los profesionales que estamos en activo no queremos que nuestros hijos sigan padeciendo esto".

SEPA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para Fernando, "los pocos que hay, se van a marchar y nadie está haciendo nada": "Nos sentimos marginados, incluso por la propia sociedad. Sólo se ven inconvenientes al medio rural. Notamos hasta cierta indiferencia por el resto de la sociedad, por el mundo rural". El lamento del ganadero es aún más contundente.

"Está muy bien venir al mundo rural a disfrutar de la paz y la tranquilidad que hay aquí, pero no hay ese respeto que tiene que haber por la gente que estamos manteniendo el territorio": "Si Asturias está así de bonito es porque había muchísima gente en el medio rural, lo mantuvieron hasta ahora".

#AUDIO ?? | Las consecuencias del cierre de un hotel de Asturias que celebra bodas: "De forma repentina"



? Te lo cuenta @COPEAsturiashttps://t.co/qaZ2xy8pY0 — COPE (@COPE) June 6, 2024

Es por lo que, "precisamente, según veíamos, a medida que va desapareciendo el mundo rural, la gente que lo puebla, así va desapareciendo el entorno": "Y yo no sé si es el cambio climático o simplemente son las condiciones que se dan. El campo está matorralizado totalmente, está abandonado la gran parte y eso el día que hay un incendio, pues lógicamente es un desastre monumental".

"Va desapareciendo"

"Y no es más porque precisamente esta gente que quedamos en el medio rural, prevenimos que pasen incendios", señala Fernando, "no se trata de meter más medios, de meter helicópteros que ese día no pueden andar siquiera, ni más personal, lo que hay es que tener gente en los pueblos y tenerlos trabajados como estaban hasta ahora".

Audio

El ganadero deja claro que "por más que queramos, no se trata de meter más economía, lo que hay es que la gente que vive en él, que sea quien lo esté trabajando y lo esté sosteniendo como fue durante generaciones, como pasó siempre", finaliza su reflexión